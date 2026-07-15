Angeblich wollte The Pokémon Company die Preise für die Hauptreihe schon vor Jahren erhöhen

Die Preise neuer Videospiele sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Nun deutet ein „neuer“ Leak darauf hin, dass die Pokémon Company diesen Schritt bereits deutlich früher gehen wollte.

Konkret soll das Unternehmen schon rund um die Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Pokémon Schild über höhere Verkaufspreise nachgedacht haben.

Die Informationen stammen offenbar aus den bekannten Pokémon-Teraleaks und wurden nun von Centro Leaks (via GameRant und Nintendo Everything) erneut aufgegriffen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings nicht.

Höhere Preise sollen schon länger geplant gewesen sein

Angeblich verzichtete The Pokémon Company damals vor allem deshalb auf eine Preiserhöhung, weil sich in Nordamerika noch kein neuer Standardpreis (damals noch 60 US-Dollar) für Videospiele etabliert hatte. Inzwischen habe sich die Situation jedoch grundlegend verändert.

Während Nintendo zur „Switch 2“-Generation in Europa bereits Spiele für rund 90 Euro (physisch) beziehungsweise etwa 80 Euro (digital) veröffentlicht, gelten höhere Preise inzwischen als deutlich akzeptierter als noch vor einigen Jahren. Zumindest für den Markt selbst, was Konsumenten darüber denken, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus möglich, dass Pokémon Wind und Welle ebenfalls teurer werden könnte. Bei Amazon sind Pokémon Wind* und Pokémon Welle* derzeit schon für 79,99 Euro vorbestellbar, doch das könnte ein vorsichtiger Platzhalter sein. Aufschluss bringt erst das Listing im Nintendo Store. Wie hoch der Preis am Ende ausfallen wird, ist derzeit allerdings völlig offen.

Auch Doppelkäufe standen im Fokus

Weiterhin wird behauptet, dass The Pokémon Company KäuferInnen weiterhin dazu bewegen wollte, beide Editionen eines Pokémon-Spiels zu erwerben. Keine Überrschung, denn doppelte Editionen gehören seit den Anfängen fest zum Veröffentlichungsmodell der Hauptreihe.

Demnach sollen beispielsweise 41 Prozent der KäuferInnen sowohl Pokémon Sonne als auch Pokémon Mond gekauft haben. Bei Ultra Sonne und Ultra Mond soll dieser Wert sogar bei 50 Prozent gelegen haben, während Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! lediglich auf 23 Prozent gekommen seien.

Allerdings gilt auch hier: Die Dokumente stammen aus den Jahren 2018 bis 2020. Ob The Pokémon Company diese Pläne heute noch verfolgt, lässt sich daraus nicht ableiten. Dennoch dürfte es kaum überraschen, wenn Pokémon Wind und Welle 2027 mit einem höheren Preis als seine Vorgänger auf den Markt kommt.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak