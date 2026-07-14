Palworld ändert Monsterdesigns – und manche Pals sehen jetzt weniger aus wie Pokémon

Palworld veröffentlichte vor wenigen Tagen Version 1.0 seines Monstersammler-Spiels und lässt damit nicht nur den zweijährigen Early-Access-Status hinter sich, sondern hat auch mehrere Designs vorhandener Pals angepasst, die zuvor stark an Pokémon erinnerten.

Auch die 72 neuen Pals im Update 1.0 heben sich zum Teil deutlich von früheren Designs ab. Des Weiteren gibt es neue Gebiete sowie ein erhöhtes Level-Cap.

Auf ResetEra sammelt ein Nutzer mehrere dieser Designs und fand mindestens vier angepasste Monster-Designs. Manche davon sahen anderen Pokémon ähnlich – daher liegt die Vermutung nahe, dass diese Änderungen eine Folge des Patentstreits mit Nintendo zurückzuführen sind. Eine offizielle Stellungnahme von Pocketpair gibt es bislang nicht – und auch in den Patch-Notes werden diese Änderungen nicht erwähnt.

Das Monster Grintale besaß zuvor etwa gewisse Ähnlichkeiten mit Mauzinger, Robinquill ähnelte dem Pokémon Silvarro. Neue Pals haben dagegen wieder gewisse Ähnlichkeiten, das Pal Hoodle sehe aus wie eine Mischung aus dem Protagonisten von Astro Bot und dem Pokémon Mimikyu erinnert.

Interessant wäre es wohl, zu erfahren, was wirklich hinter den Änderungen der Monster-Designs steckt. Sollten die Anfragen von anderen Medien wie Kotaku eine Antwort bekommen, werden wir euch hierüber selbstverständlich informieren.

via Kotaku, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair