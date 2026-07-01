„Animal Crossing“-Konkurrent der Genshin-Macher ist offenbar für Switch 2 im Anmarsch

Wir durften bereits vor einigen Wochen Petit Planet von Hoyoverse anspielen. Das Spiel erinnerte uns stark an Genregrößen wie Animal Crossing – mit dem Unterschied, dass es einen ganzen Planeten statt eine Insel zu bewirtschaften gibt.

Bereits seit vielen Monaten gibt es Gerüchte, dass das Cozy-Game auf die Nintendo Switch 2 kommt – Hoyoverse selbst bestätigte diese bisher nicht, stritt sie aber auch nicht ab. Jedoch war die Ankündigung, dass man das Spiel auf „weitere Plattformen“ bringen möchte, ein weiterer Hinweis auf eine mögliche Version für die Switch 2.

Jetzt gibt es eine Einstufung durch die amerikanische ESBR, die das Spiel als „E for Everyone“ vorsieht – und zwar für Windows-PCs und Nintendo Switch 2. Mit dem Inhaltshinweis „In-Game-Käufe (einschließlich zufälliger Gegenstände)“ im Rating deutet man quasi nebenbei auch Gacha-Mechaniken an.

In der Beta-Version zeigte Petit Planet bereits großes Potenzial, kämpfte jedoch noch mit technischen Problemen und einer teils widersprüchlichen Designausrichtung zwischen Cozy-Entschleunigung und belohnungsgetriebenem Live-Service-Ansatz.

Die rasche Einstufung könnte auch damit zu tun haben, dass seit wenigen Wochen neue Alterseinstufungen im europäischen Raum gelten. Spiele mit Zufallsinhalten – sprich: Gacha und Lootboxen – sollen demnach als „ab 16“ eingestuft werden. Einstufungen, die vor diesem Stichtag vorgenommen wurden, werden jedoch vorerst nach dem alten Bewertungssystem eingestuft.

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse