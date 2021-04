Rückzieher vom Rückzug: Stores von PlayStation 3 und PS Vita bleiben doch geöffnet

Habt ihr in den letzten Wochen fleißig den PlayStation Store leergekauft, um die letzte Chance zu nutzen, einige später vielleicht schwer oder gar nicht mehr erhältliche Games für PS3 und PS Vita zu sichern? Vielleicht spielt ihr sie nie, aber lieber erstmal haben. Bevor Sony die Schotten dichtmacht.

Macht Sony aber nicht! Heute gab man einen Rückzieher vom Rückzug bekannt. Vor etwa drei Wochen hatte Sony bekannt gegeben, dass der PlayStation Store auf PlayStation 3 und PS Vita schließt. Natürlich stieß das in der Community nicht auf Gegenliebe.

„Vielen Dank für euer Feedback, das wir immer gerne annehmen“, sagt Jim Ryan im PlayStation Blog. Die Schließung zum 2. Juli hat man nun gestrichen. „Nach weiteren Überlegungen ist uns jedoch bewusst geworden, dass wir in diesem Fall die falsche Entscheidung getroffen haben. Ich freue mich, euch heute mitzuteilen, dass der PlayStation Store für PS3- und PS-Vita-Geräte weiterhin wie gewohnt verfügbar sein wird“, so Jim Ryan.

„Lösung gefunden“

Na prima! Einkaufsfunktionen für PSP werden zwar wie geplant am 2. Juli 2021 eingestellt. Aber PS3- und PS-Vita-Games könnt ihr weiterhin digital shoppen. Die Entscheidung zur Schließung sei aufgrund „mehrerer Faktoren“ getroffen worden. „Es gibt einige Herausforderungen bei der Unterstützung dieser Funktionen auf älteren Geräten und wir wollten uns noch besser auf unsere neuen Geräte fokussieren, auf denen die meisten von euch spielen“, erklärt Ryan.

Aber: „Jetzt haben wir jedoch gemerkt, dass es vielen von euch sehr wichtig ist, auf absehbare Zeit klassische Spiele für PS3 und PS Vita kaufen zu können“, sagt Jim „why would anybody play this“ Ryan weiter. „Ich bin froh, dass wir eine passende Lösung gefunden haben, um dies weiterhin zu ermöglichen.“