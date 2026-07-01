Hideo Kojimas OD bleibt auf Kurs, während diverse Xbox-Studios um ihre Zukunft bangen

EntwicklerInnen unter dem Xbox-Publishing-Dach müssen dieser Tage wieder um ihre Existenz bangen – diversen internen Studios droht die Schließung. Wer allerdings nicht bibbern muss: Hideo Kojima. Wie IGN berichtet, sei sein mysteriöses Horror-Projekt OD von Microsofts „Reset“-Plänen ausgenommen und werde weiter nach Plan vorangetrieben.

Über OD, das von Xbox Game Studios in Zusammenarbeit mit „Get Out“-Regisseur Jordan Peele (und aller Voraussicht nach manch anderen bekannten Gesichtern in der Filmbranche) veröffentlicht wird, ist noch wenig bekannt. Wir wissen lediglich, dass Sophia Lillis, Hunter Schafer und der verstorbene Udo Kier eine Rolle spielen sollen. Ob Kier noch in irgendeiner Form im Spiel auftritt, wird sich zeigen müssen. Die deutsche Filmgröße verstarb im November im Alter von 81 Jahren.

Ein Spiel wie OD zeige, so Asha Sharma, dass Xbox „bei Spielen noch nicht an die Grenzen des Machbaren gestoßen“ sei. „Deshalb müssen wir sicherstellen, dass unsere Plattform offen genug ist, damit sich weitere Kreative und Entwickler anschließen und erfolgreich sein können – denn der nächste Kojima ist uns noch unbekannt.“

Ob man sich als „Kreative Xbox anschließen möchte“, werden sich EntwicklerInnen aktuell sicher zweimal überlegen. IO Interactive, der Entwickler von 007 First Light, gab kürzlich Entlassungen bekannt, nachdem der Publisher seines geplanten Fantasy-Spiels das Projekt eingestellt hatte. Xbox bestätigte gegenüber Bloomberg, die Publisher-Rolle bei besagtem Projekt.

Und dann wären da noch Studios wie Arkane Lyon (Marvel’s Blade), Double Fine (Psychonauts), Ninja Theory (Hellblade), Compulsion (South of Midnight) und Undead Labs (State of Decay 3), die allesamt um ihre Zukunft bangen. Sicher nicht die attraktivsten Aussichten für „den nächsten Kojima“.

via IGN, Gematsu, Bildmaterial: OD, Kojima Productions