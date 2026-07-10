„Hey! Listen!“ – dieses neue Feature für „Elliot“ hätten sich Zelda-Fans 1998 auch gewünscht

Der neueste HD-2D-Titel von Square Enix, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ist inzwischen schon einige Zeit erhältlich und konnte nicht nur in unserem Test, sondern auch bei vielen Fans und KritikerInnen überzeugen.
Schon nach den ersten Trailern und den Demos war für viele SpielerInnen klar, dass sich das Action-Abenteuer bei verschiedenen Genreklassikern inspirieren lässt – allen voran bei The Legend of Zelda. In unserem Interview gingen die Entwickler sogar selbst auf mögliche Zelda-Vergleiche ein.
Weniger Kommentare vom Begleiter
Ein Dauerstreitpunkt der Zelda-Reihe waren schon immer die Begleiter. Viele erinnern sich bis heute an Navis berühmtes „Hey! Listen!“ aus Ocarina of Time oder an Fi aus Skyward Sword, die SpielerInnen regelmäßig – und für manche etwas zu häufig – auf den sinkenden Batteriestand der Wii-Fernbedienung aufmerksam machte.
Einen ähnlichen Begleiter besitzt auch The Adventures of Elliot. An Elliots Seite steht Faie, die das Geschehen regelmäßig kommentiert und Hinweise gibt. Für einige SpielerInnen war diese permanente Sprachausgabe jedoch etwas zu präsent.
Mit dem neuesten Update reagiert Square Enix nun auf dieses Feedback. Ab sofort lässt sich die Sprachausgabe von Faie vollständig deaktivieren.
Weitere Verbesserungen unterwegs
Neben der neuen Option überarbeitet das Update auch das Verhalten der Tutorials. Außerdem wurden FPS-Einbrüche behoben, die auf einigen Systemen auftreten konnten, wenn Faie auf dem Bildschirm zu sehen war. Abgerundet wird das Update durch kleinere Fehlerbehebungen.
Das Update steht zunächst für die Steam-Version bereit. Square Enix hat jedoch bestätigt, dass die Verbesserungen so schnell wie möglich auch für die übrigen Plattformen erscheinen sollen. Wie „nervig“ habt ihr Faie auf eurer Reise empfunden?
Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works
4 Kommentare
Fand schon die Prinzessin in der Demo teilweise echt anstrengend. Dagegen ist Navi ja noch harmlos gewesen xD Von daher finde ich es gut, dass jetzt per Update die Option zum abstellen kommt. Es muss halt echt nicht gefühlt alles kommentiert werden.
Gar nicht. Kann das ganze Drama darum auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Habe mich so dran gewöhnt, dass ich in gewissen Situationen ihre Sprüche schon auswendig kenne und mich über sie lustig machen mit nachplappern lol
Ist aber nicht negativ gemeint, sondern eher so ein "typisch Spiel halt" Ding in meinen Augen.
Ich bin da exakt bei dir und hatte mich im Threads schon dazu geäußert, war da aber auch recht allein mit der Ansicht glaube ich
Von den Zelda-Guides nervte mich eigentlich nur Midna. Die Einzeiler von Navi sind erträglich und Phis Kommentare, dass die Batterien der Wii Mote sich dem Ende neigen konnte ich irgendwann ausblenden.
Bei Elliot kann ich es halt auch nur von der Prinzessin aus der Demo beurteilen und die hatte meine Geduld auf ne Probe gestellt, weil es halt schon sehr Guide-Lastig war und einige Geheimnisse vorweggenommen hat. Zudem lenkt das konstante Gerede halt auch ab, nimmt was von der Atmosphäre.
Dass man auf die Kritik hier eingegangen ist, ist super. So hat man eine Option mehr, hoffe zeitgleich aber, dass dadurch nichts wichtiges verlorengeht. Due Prinzessin hatte dann ja auch mal storyrelevante Einwürfe.
Aber generell gibt es für die Umsetzung des Feedbacks erstmal beide Daumen nach oben
Ich glaube, es kommt auf die eigene Toleranzgrenze an. Ich hatte es schon in den Thread geschrieben, aber mich bringt es aus dem Konzept, wenn zu viele Leute kreuz und quer durcheinander reden. Das ist auch einer der Gründe, wieso mich Musou-Spiele ganz verrückt machen da ist es natürlich nochmal extremer^^ Aber, meiner Meinung nach, reagiert da jeder anders auf sowas.