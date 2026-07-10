„Hey! Listen!“ – dieses neue Feature für „Elliot“ hätten sich Zelda-Fans 1998 auch gewünscht

Der neueste HD-2D-Titel von Square Enix, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ist inzwischen schon einige Zeit erhältlich und konnte nicht nur in unserem Test, sondern auch bei vielen Fans und KritikerInnen überzeugen.

Schon nach den ersten Trailern und den Demos war für viele SpielerInnen klar, dass sich das Action-Abenteuer bei verschiedenen Genreklassikern inspirieren lässt – allen voran bei The Legend of Zelda. In unserem Interview gingen die Entwickler sogar selbst auf mögliche Zelda-Vergleiche ein.

Weniger Kommentare vom Begleiter

Ein Dauerstreitpunkt der Zelda-Reihe waren schon immer die Begleiter. Viele erinnern sich bis heute an Navis berühmtes „Hey! Listen!“ aus Ocarina of Time oder an Fi aus Skyward Sword, die SpielerInnen regelmäßig – und für manche etwas zu häufig – auf den sinkenden Batteriestand der Wii-Fernbedienung aufmerksam machte.

Einen ähnlichen Begleiter besitzt auch The Adventures of Elliot. An Elliots Seite steht Faie, die das Geschehen regelmäßig kommentiert und Hinweise gibt. Für einige SpielerInnen war diese permanente Sprachausgabe jedoch etwas zu präsent.

Mit dem neuesten Update reagiert Square Enix nun auf dieses Feedback. Ab sofort lässt sich die Sprachausgabe von Faie vollständig deaktivieren.

Weitere Verbesserungen unterwegs

Neben der neuen Option überarbeitet das Update auch das Verhalten der Tutorials. Außerdem wurden FPS-Einbrüche behoben, die auf einigen Systemen auftreten konnten, wenn Faie auf dem Bildschirm zu sehen war. Abgerundet wird das Update durch kleinere Fehlerbehebungen.

Das Update steht zunächst für die Steam-Version bereit. Square Enix hat jedoch bestätigt, dass die Verbesserungen so schnell wie möglich auch für die übrigen Plattformen erscheinen sollen. Wie „nervig“ habt ihr Faie auf eurer Reise empfunden?

Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works