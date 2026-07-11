Spike Chunsoft verschiebt den neuesten Teil der Danganronpa-Serie auf das nächste Jahr

Im Herbst 2025 überraschte Spike Chunsoft mit der Ankündigung von Danganronpa 2×2, das als „der neueste Teil der Serie“ vorgestellt wurde. Der neue Titel bietet unter anderem ein brandneues Szenario, welches auf dem Setting und den Charakteren aus Danganronpa 2: Goodbye Despair aufbaut.

Ursprünglich sollte Danganronpa 2×2 noch in diesem Jahr erscheinen. Nun gab der Publisher allerdings bekannt, dass die Veröffentlichung auf Anfang 2027 verschoben wurde. Als kleinen Trost präsentierte man ebenfalls neue Informationen zum „Slayhem“-Modus an, welcher etwa 20 Prozent mehr Inhalte als der Original-Modus bieten soll.

Original und Slayhem

Der Original-Modus in der neuen Version bietet ein überarbeitetes Szenario, welches die Geschichte des ursprünglichen Spiels aus dem Jahr 2012 nacherzählt. Dabei wurde die Grafik aufpoliert und an die modernen Systeme angepasst.

Der „Slayhem“-Modus basiert auf Goodbye Despair, präsentiert jedoch eine völlig andere Handlung. Ein bestimmtes Ereignis löst eine dramatisch veränderte Kette von Vorfällen aus, die zu neuen Opfern, Tätern und Tricks führen. Beide Varianten stehen von Spielbeginn an zur Verfügung.

Zusätzlich zu diesen modusspezifischen Unterschieden führt das Spiel generell Neuerungen wie eine 3D-Weltkarte und neu illustrierte Charakterporträts ein. Fans können sich außerdem auf die exklusive Sonderedition „Psycho Tropical Vacation Package“ mit physischen Extras und einem Soundtrack freuen.

Trotz der Verzögerung betont Producer Shohei Sakakibara, dass weiterhin daran gearbeitet wird, SpielerInnen das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Ein genaueres Veröffentlichungsdatum werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Danganronpa 2×2 soll weltweit für die Switch-Familie, PlayStation 5, Xbox Series und Steam erscheinen.

Einige neue Bilder:

via Gematsu, Bildmaterial: Danganronpa 2×2, Spike Chunsoft