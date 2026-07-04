Gesetzesentwurf scheitert: Stop Killing Games erleidet auch in den USA einen Rückschlag

Der „Protect Our Games Act“, eingebracht vom kalifornischen Abgeordneten Chris Ward, wurde im vergangenen Monat der California State Assembly zur Abstimmung vorgelegt und dort mit 43 zu 16 Stimmen angenommen.

Doch dieser Entwurf ist nun im Staatssenat gescheitert. Vier Demokraten stimmten dafür, drei Republikaner dagegen, der Rest enthielt sich – damit erreicht der Entwurf nicht die nötigen Ja-Stimmen. Nachdem „SKG“ zuletzt trotz anfänglich positiver Resonanz an der EU-Kommission gescheitert ist, gibt es damit nun den nächsten Rückschlag.

Ein Kampagnenhelfer erklärt: „Das war unser erster Versuch, in unserem ersten Jahr in den USA, mit einem US-Budget von null Dollar. Kein bezahltes Personal in Kalifornien. Keine Kriegskasse. Keine Lobbyarbeit vor Ort. Der Zeitplan war so knapp, dass wir nicht schnell genug Mittel beschaffen konnten, um Leute ins Gebäude zu bringen.“

Zuletzt wurde von der Entertainment Software Association (ESA) behauptet, dass private Server, wie sie etwa für Minecraft betrieben werden, illegal seien. Dies könnte die Senatoren beeinflusst haben. Die ESA verteidigt dieses Statement gegenüber VGC.

Die Initiative kündigte an: „Wir hören nicht auf – nicht einmal ansatzweise. In der nächsten Sitzungsperiode kommen wir mit Lobbyarbeit vor Ort, der nötigen Finanzierung für eine professionelle Umsetzung und einer langen Liste unterstützender Organisationen und Entwickler zurück.“ Zudem plane man, den Gesetzesentwurf in mehreren Bundesstaaten einzubringen.

via VGC, Bildmaterial: The Crew, Ubisoft