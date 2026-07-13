Nach Ocarina of Time: Gerücht nennt gleich zwei unangekündigte Zelda-Neuauflagen

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist noch nicht einmal erschienen und besitzt bislang nicht einmal einen konkreten Veröffentlichungstermin. Trotzdem brodelt die Gerüchteküche bereits wieder. Nachdem wir eigentlich händeringend auf neue, offizielle Informationen zum „Remake“ warten, sorgen nun neue Hinweise für Spekulationen über noch weitere Neuauflagen.

IMDb-Einträge sorgen für neue Gerüchte

Auslöser sind zwei bislang unangekündigte Zelda-Titel, die auf der Film- und Seriendatenbank IMDb aufgetaucht sind. Einer der Einträge nennt The Legend of Zelda: Majora’s Mask HD – ein Spiel, das offiziell bislang nicht existiert. Laut GameReactor sind dem Projekt sogar bereits SynchronsprecherInnen zugeordnet, darunter Nobuyuki Hiyama, der im Original die Grimmige Gottheit (Fierce Deity) sprach.

Allerdings ist Vorsicht geboten: IMDb wird größtenteils von NutzerInnen gepflegt. Ein solcher Eintrag ist daher keineswegs ein Beweis dafür, dass sich ein Spiel tatsächlich in Entwicklung befindet. Möglich wäre ebenso ein Fehler oder ein von Fans erstellter Platzhalter.

Auch ein Oracle-Remake?

Noch spannender ist ein zweiter Eintrag zu The Legend of Zelda: Oracles. Dahinter könnte sich eine Neuauflage von Oracle of Ages und Oracle of Seasons im Doppelpack verbergen. Besonders interessant: Als Director wird Mikiharu Oiwa genannt. Er war bereits an Ocarina of Time 3D, Majora’s Mask 3D sowie dem Remake von Link’s Awakening beteiligt.

Ob Nintendo nach der Neuauflage zu Ocarina of Time tatsächlich direkt die nächsten Zelda-Klassiker neu auflegt, bleibt derzeit reine Spekulation. Die IMDb-Einträge allein reichen dafür nicht als Beleg aus.

Mal die Glaubwürdigkeit dieser Gerüchte beiseite. Hättet ihr ein grundlegendes Interesse an einem Remake von Majora’s Mask oder Oracle of Ages und Oracle of Seasons?

via 4P, Bildmaterial: Zelda: Majora’s Mask, Nintendo