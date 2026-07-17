Eine neue Android-App macht Stellar Blade auf dem Handy mit Mods möglich

Seit mehreren Monaten begleiten wir die Entwicklung von Steam-Spielen auf Android – und eine der beliebtesten Apps mit dieser Möglichkeit erhielt gerade ein großes Update. Die App GameNative unterstützt jetzt das komfortable Herunterladen und Integrieren von Nexus Mods.

Nexus Mods ist bekannt für tausende Mods für PC-Spiele. In den letzten Jahren waren dort vor allem drei Spiele beliebt: Stellar Blade, Resident Evil Requiem und Skyrim Special Edition.

Stellar Blade läuft dabei auf neueren Android-Smartphones hervorragend, während die Skyrim Special Edition etwas genügsamer ist und auch auf älteren Geräten läuft. Resident Evil Requiem benötigt aktuell auch auf neuesten Smartphones noch Frame Generation, um akzeptabel spielbar zu sein.

Das Update bringt außerdem Unterstützung für bis zu vier Controller und bessere Spiele-Empfehlungen für die App und die entsprechenden Smartphones – diese basieren auf GOG. Eine vollständige Liste der Änderungen ist auf der Projektseite verfügbar.

Aktuell ist die Version 1.1.1 von GameNative noch als Vorab-Veröffentlichung gekennzeichnet. Ein zwei Monate altes Beispielvideo von Stellar Blade Nyxs Gaming verlinken wir am Ende des Artikels.

Stellar Blade auf Android via “Gamehub”:

via Android Authority, GitHub, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up