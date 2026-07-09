Dragon Quest XI S bietet zwei Grafikmodi mit der neuen „Switch 2“-Version

Fans von Dragon Quest freuen sich neben Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt auch auf eine Neuauflage des bisher erfolgreichsten Serienablegers: Dragon Quest XI S erscheint für die Nintendo Switch 2. Jetzt gibt es neue Informationen zum Spiel, darunter Details zu Bildrate und Auflösung.

Bereits zuvor war bekannt, dass das Spiel zwei Grafikoptionen bieten wird. So wird es möglich sein, entweder Grafikqualität oder Leistung zu priorisieren. Im Leistungsprioritätsmodus läuft Dragon Quest XI S mit 60 fps bei einer Auflösung von 1080p.

Im Modus mit Fokus auf Bildqualität sind es 30 fps bei 1440p. Über den Handheld-Modus ist sind keine Details bekannt – außer, dass es in einer maximalen Auflösung von 1080p laufen wird. Da ist die Vorfreude doch groß.

Es gibt allerdings Dämpfer, wie wir bereits wissen: Spielstände aus der Switch-1-Version lassen sich nicht auf die Switch 2 übertragen. Einen Upgrade-Pfad gibt es ebenfalls nicht: Wer Dragon Quest XI S bereits auf der Nintendo Switch besitzt und die Vorzüge der neuen Version genießen will, muss 39,99 Euro bezahlen.

Dragon Quest XI S erscheint für die Nintendo Switch 2 am 24. September 2026. Physisch erscheint das Spiel leider nur auf einer Game Key Card* für Nintendo Switch 2. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Produktseite.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Dragon Quest XI S, Square Enix