Einmal Beta-Tester sein: „Sword Art Online“-Fans können bald in Echoes of Aincrad eintauchen

Seid ihr bereit, Beta-TesterInnen zu werden? Im wahrsten Sinne des Wortes. Fans von Sword Art Online sollten jetzt besonders aufmerksam sein. Bandai Namco und Game Studio haben angekündigt, dass schon in wenigen Tagen eine Demo zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online erscheinen wird.

PC-SpielerInnen können bereits ab dem 15. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit loslegen. Auf PlayStation 5 und Xbox Series folgt die Demo wenige Stunden später am 16. Juni um 0 Uhr deutscher Zeit. Da anscheinend Speicherdaten übertragen werden können, wird vermutlich die Character-Creation sowie ein Teil des Anfangs (in-universe closed beta test) spielbar sein.

Erster Vorgeschmack auf die Rückkehr nach Aincrad

Mit der Demo erhalten SpielerInnen erstmals die Gelegenheit, selbst in die Neuinterpretation der berühmten Aincrad-Geschichte einzutauchen. Das Action-RPG erscheint nur wenige Wochen später am 10. Juli weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam.

Erst vor Kurzem hatten Bandai Namco und Game Studio einen umfangreichen Übersichtstrailer veröffentlicht, der zahlreiche Einblicke in die Spielwelt, das Kampfsystem und die Charaktere bot.

Darüber hinaus wurde bereits die digitale Ultimate Edition vorgestellt. Diese enthält unter anderem den exklusiven, rund 110 Minuten langen Anime-Film Unanswered//butterfly: Sword Art Online. Der Trailer dazu hatte jetzt deutsche Untertitel bekommen.

Wer also schon vor der Veröffentlichung einen ersten Schritt in sein oder ihr „neues Leben“ in Aincrad wagen möchte, bekommt in wenigen Tagen die passende Gelegenheit dazu.

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio