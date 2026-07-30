The Pokémon Company spendet 100 Millionen Yen nach dem Erdbeben in Japan

Nach dem schweren Erdbeben in der japanischen Präfektur Kumamoto hat The Pokémon Company ihre Unterstützung für die betroffenen Regionen angekündigt. Das Unternehmen stellt insgesamt 100 Millionen Yen (ungefähr 534.000 Euro) für Hilfsmaßnahmen und den Wiederaufbau zur Verfügung.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 erschütterte am Dienstagnachmittag die südliche Hauptinsel Kyushu. Nach Angaben der japanischen Regierung kamen bislang 28 Menschen ums Leben. Besonders schwer betroffen war ein Einkaufszentrum in der Präfektur Kumamoto, in dem es offenbar infolge eines Gaslecks zu einer gewaltigen Explosion und einem Teileinsturz kam.

Unterstützung für Betroffene und Wiederaufbau

In einer maschinell übersetzten Stellungnahme drückte The Pokémon Company zunächst ihr Mitgefühl aus: „Wir sprechen allen Menschen, die von dem Erdbeben in der Präfektur Kumamoto betroffen sind, das sich am 28. Juli 2026 ereignet hat, unser aufrichtiges Mitgefühl aus.“

Das Unternehmen kündigte anschließend an, insgesamt 100 Millionen Yen bereitzustellen. Die Spenden gehen unter anderem an die Präfektur Kumamoto, das Japanische Rote Kreuz sowie weitere Hilfsorganisationen. Die Mittel sollen sowohl den Betroffenen als auch dem Wiederaufbau der zerstörten Gebiete zugutekommen.

Abschließend heißt es: „Wir beten von Herzen für eine möglichst schnelle Wiederherstellung und den Wiederaufbau der betroffenen Regionen.“

Pokémon engagiert sich regelmäßig bei Katastrophen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich The Pokémon Company nach einer Naturkatastrophe finanziell engagiert. Bereits in den vergangenen Jahren unterstützte das Unternehmen mehrfach Hilfsmaßnahmen – unter anderem nach einem schweren Erdbeben in Japan im Jahr 2024 sowie nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien im Jahr 2023.

Mit der erneuten Spende setzt The Pokémon Company dieses Engagement fort und beteiligt sich an den Hilfsmaßnahmen für die Menschen in den betroffenen Regionen Japans.

via Tagesschau, Bildmaterial: The Pokémon Company