Neuer Preisrekord: Das ist die bisher teuerste amiibo-Figur von Nintendo

Die Durststrecke für amiibo-Fans ist wahrlich vorüber. Nach allerhand verpassten Gelegenheiten wie Princess Peach: Showtime gibt es seit Monaten wieder regelmäßig amiibo-Nachschub. Und ja: viele der Figuren sind deutlich detailreicher als ihre Kollegen aus der amiibo-Anfangszeit.

Stellenweise müssen amiibo-Fans aber auch deutlich mehr Geld zur Seite legen. Als Nintendo in dieser Woche die neuen Figuren „Kirby mit Schwert & Dragoon“ sowie „Dedede Noir & Hydra“ ankündigte, legte man auch den Veröffentlichungstermin von „König Dedede & Panzer-Stern“ auf den 2. Juli fest.

Anschließend begann die Vorbestellphase im Nintendo Store* – und der Preis von „König Dedede & Panzer-Stern“ übertrifft sogar die teuren ersten amiibo zu Kirby Air Riders. Die Figur – genau genommen sind es zwei – kostet 49,99 Euro. Allerdings: König Dedede und sein Panzer-Stern (und seine Vorgänger zu Kirby Air Riders) sind auch deutlich größer als bisherige amiibo.

Zuvor hatte Nintendo mit den bisherigen Figuren zu Kirby Air Riders mit 39,99 Euro einen neuen Rekord hingelegt. Nicht alle amiibo werden teurer: Ende März erscheinen die Figuren zu Super Mario Bros. Wonder unter anderem mit dem Elefant-Mario* für klassische 19,99 Euro.

Es gibt aber auch Preise dazwischen: Die Figuren von Rosalina* und Mario, welche anlässlich der Super Mario Galaxy Collection pünktlich zum Start des neuen Kinofilms erscheinen, kosten 29,99 Euro. Das ist auch der Preispunkt der Diana-Figur* zu Pragmata. Bei welchem Preis ist bei euch Schluss?

Bildmaterial: Nintendo