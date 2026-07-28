Deutschland mag schnelle Autos und James Bond – die Game Sales Awards für den Juni

Der Branchenverband Game verleiht monatlich die Sales Awards für erreichte Verkaufsmeilensteine. Die Auszeichnungen gibt es jeweils rückwirkend für erreichte Zahlen im zurückliegenden Monat. Im Juni hat der Verband zwei neue Awards vergeben.

Forza Horizon 6 erhält den Platin-Award für über 200.000 Verkäufe, nachdem es erst letzten Monat einen Gold-Award erhalten hatte. Nicht nur wir waren also begeistert davon, mit Vollgas durch ein stilisiertes Japan zu rasen und dabei einiges über das Land und dessen (Auto-)Kultur zu genießen.

Für mehr als 100.000 verkaufte Exemplare bekommt dagegen 007 First Light den goldenen Game Sales Award. Die Ursprungsgeschichte eines jungen James Bond und dessen clevere Gadgets in Kombination mit der typischen Bond-Action konnte offenbar viele von euch zum Kauf bewegen. (https://jpgames.de/2026/05/im-test-007-first-light-ist-ein-agenten-thriller-auf-oberklasse-niveau/)

Zuvor erhielten im Mai Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden einen Platin-Award und Pokémon Pokopia einen Gold-Award, im April gab es die Platin-Trophäe für Resident Evil Requiem.

So entstehen die Zahlen

Der Branchenverband kumuliert die Zahlen bis zu einem Jahr nach der Veröffentlichung. Als Grundlage für die Ermittlung der plattformübergreifenden Verkaufszahlen zieht man die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran.

Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das allerdings tatsächlich auch tun, ist nicht bekannt.

via game, Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive