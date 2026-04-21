Alleinunterhalter: Resident Evil Requiem dominiert die letzten zwei Verkaufsmonate

Die Erfolgsmeldungen für Capcom reißen nicht ab. Einmal im Monat verteilt der Branchenverband game seine Auszeichnungen für die meistverkauften Spiele in Deutschland. In den letzten beiden Monaten war dabei Alleinunterhalter: Resident Evil Requiem.

Schon in seinen ersten beiden Verkaufstagen gingen hierzulande über 100.000 Einheiten des Spiels an die Endkunden. Resident Evil Requiem erschien am 27. Februar und somit gingen nur zwei Verkaufstage in die erste Monatsstatistik ein.

Im zurückliegenden März konnte Resident Evil Requiem seine Verkaufszahlen in Deutschland dann auf über 200.000 Einheiten steigern – dafür gibt es den Platin-Award vom Branchenverband game. Weitere Auszeichnungen gab es sowohl für den Februar als auch für den März nicht.

Mit anderen Worten: Pokémon Pokopia fehlt. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass das Spiel die 100.000 Einheiten in Deutschland noch nicht erreicht hat. Der Branchenverband ist neben den Daten aus dem Handel bei den digitalen Verkäufen auf Zuarbeit der Hersteller angewiesen. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

via game (2), Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom