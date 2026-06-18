Pokémon Pokopia erreicht Meilenstein in Deutschland – aber Tomodachi Life war noch stärker

Der Branchenverband Game verleiht monatlich die Sales Awards für erreichte Verkaufsmeilensteine. Die Auszeichnungen gibt es jeweils rückwirkend für erreichte Zahlen im zurückliegenden Monat. Heute gibt es drei neue Game Sales Awards.
Das bereits am 5. März veröffentlichte Pokémon Pokopia kann tatsächlich erst jetzt den Meilenstein von 100.000 verkauften Einheiten in Deutschland vermelden. Das überrascht vielleicht einige, immerhin gab es um das Spiel einen großen Hype. Doch für den Gold-Award brauchte „Pokopia“ fast drei Monate.
Die nächste Überraschung: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden lief deutlich besser. Während man dem neuen „Tomodachi“-Ableger natürlich durchaus starke Zahlen zugetraut hatte, sind die 200.000 verkauften Einheiten (das gibt den Platin-Award) nach etwa anderthalb Monaten doch ein Ausrufezeichen.
Tomodachi Life hat sich damit in Deutschland deutlich stärker verkauft als Pokémon Pokopia. Der ein oder andere hätte es wahrscheinlich genau andersherum eingeschätzt, oder? Das Nintendo-Duo komplettiert in diesem Monat ein Xbox-Spiel: Forza Horizon 6 wird ebenfalls mit dem Gold-Award für 100.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet.
So entstehen die Zahlen
Der Branchenverband kumuliert die Zahlen bis zu einem Jahr nach der Veröffentlichung. Als Grundlage für die Ermittlung der plattformübergreifenden Verkaufszahlen zieht man die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran.
Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das allerdings tatsächlich auch tun, ist nicht bekannt.
via Game, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo
2 Kommentare
Naja, Pokopia gibt es NUR auf der Switch 2 während Tomadachi Life auf der 1. Switch und auch 2. Switch spielen kann.
Finde es eher krass, dass Pokopia trotz Key Card Scam so viele Verkäufe nur bei uns hat. Dadurch bleibt da halt leider ein bitterer Beigeschmack, so gut das Spiel auch sein mag. Besonders beachtlich, weil es ja noch erheblich weniger Leute sind, die eine Switch 2 haben, als eine Switch, wo mich Tomodachi Life aber ebenfalls überrascht, da es eben diese Knappheit der Retail Versionen gab xD
Es bleibt auch generell schon unfassbar, wie gut Tomodachi Life ankommt. Das hätte man dem Spiel wirklich nicht zugetraut. Gerade nicht in unseren Gefilden. Ich würde behaupten, dass die tatsächlich die Streamer Szene einen große Teil beigetragen hat zu dem Erfolg, es sich für Streams natürlich perfekt eignet, mit einem absurden Humor und dabei auch viele animiert selber kreativ werden zu wollen, was Miis und Design Möglichkeiten anbelangt. Mich hat man ja ähnlich zum Kauf bekommen, auch wenn ichs vorher schon aufm Schirm hatte und eigentlich nur nicht holen wollte, weil ich dachte den 3DS Ableger noch rumliegen zu haben, bis ich dann inzwischen mal feststellte, dass ich es nach der Demo irgendwie nur auf der Wunschliste aber nie gekauft hatte xD Naja...😅
Umso besser, dann kann ich nun bedenkenlos in das neue Tomodachi Life reinsuchten xD Die Knappheit scheint sich wohl nun auch endlich gelegt zu haben. Daher mal gucken, wie weit die Zahlen noch nach oben klettern. Nintendo muss aber wirklich noch paar Updates bringen. Der von selbst angebotene Umfang ist halt doch etwas überschaubar in einigen Bereichen^^
Es freut mich aber, dass so eine Kuriosität so einen Erfolg feiert. Es macht halt auch unfassbar Laune : D