Game Freak verabschiedet sich vom Pokémon-Look – und erklärt jetzt warum

Womit verbindet man Game Freak wohl am ehesten? Natürlich mit Pokémon. Zwar hat das Studio in den vergangenen Jahrzehnten auch einige andere Spiele entwickelt, doch für viele Fans stehen die kleinen Taschenmonster und der typische, stilisierte Grafikstil untrennbar mit dem Entwickler in Verbindung.
Mit Beast of Reincarnation schlägt Game Freak nun jedoch eine völlig andere Richtung ein. Im Gespräch mit DenFamiNicoGamer, übersetzt von GamesRadar, erklärte Director Kota Furushima, warum sich das Team bewusst für einen deutlich realistischeren Look entschieden hat.
„Das ist kein Studio, das sich auf fotorealistische Grafiken spezialisiert hat.“
Furushima räumt selbst ein, dass das neue Action-RPG auf den ersten Blick kaum wie ein typisches Spiel von Game Freak wirkt:
„Ich denke, das Wichtigste für uns ist, dass es eine neue Herausforderung für Game Freak darstellt. Wenn man sich die Grafik zum ersten Mal ansieht, fällt es meiner Meinung nach schwer zu erkennen, in welchem Land das Spiel entwickelt wurde. Daher war es meiner Ansicht nach ein entscheidender Punkt, dass es ‚von Game Freak entwickelt‘ wurde.“
Auch innerhalb des Studios sei den Entwicklern bewusst gewesen, wie ungewöhnlich dieser Stil für Game Freak ist: „Mein erster Gedanke war: ‚Das passt doch eigentlich gar nicht zu unserem Stil, oder?‘ Wir sind schließlich kein Studio, das auf fotorealistische Grafik setzt.“
Dennoch habe sich das Team nie auf einen bestimmten Grafikstil festgelegt. Entscheidend sei vielmehr gewesen, welche Optik am besten zur Spielidee passe: „Als ich den Prototyp entwickelte, wurde mir allmählich klar, dass Fotorealismus am besten zu dem passt, was ich hier zum Ausdruck bringen möchte.“
Wie viel Game Freak steckt wirklich im Spiel?
Mit Beast of Reincarnation entfernt sich Game Freak optisch deutlich von Spielen wie Pokémon, Little Town Hero oder Tembo the Badass Elephant. Gleichzeitig betont Furushima jedoch, dass die grundlegenden Themen des Spiels weiterhin gut zu den bisherigen Werken des Studios passen.
Wie groß der Anteil von Game Freak an der Entwicklung tatsächlich ist, lässt sich derzeit allerdings nur schwer einschätzen. Es gibt bereits einige Hinweise darauf, wie das Projekt entstanden ist und welche Rolle das Studio dabei übernommen hat – mehr dazu erfahrt ihr in unserem separaten Artikel.
Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Außerdem wird das Action-RPG direkt zum Launch im Game Pass verfügbar sein. Vorbestellungen für die Standard- und Deluxe-Edition* sind z. B. bei Amazon möglich.
via Gamesradar, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
5 Kommentare
Böse Zungen würden jetzt behaupten das wenn die Beast of Reincarnation die Pokemon Grafik gehabt hätte, dann wäre das Spiel Extrem Verwaschen, Niedrig Hochaufgelöst und würde nicht mal Vernünftig auf 30 FPS laufen würde.
Aber hey, ich hoffe natürlich für GameFreak daas es diesmal mit Beast of Reincarnation Klappen wird da GameFreak Langfristig gesehen auch nicht nur als das Studio bekannt sein würde was in den Letzten Jahren nur absolute Vollkatastrophen mit den Pokemon Spielen in den Markt rausgebracht hat und absolute Narrenfreiheit von den Fans genießen tut, sondern als ein Studio mit viel Potenzial was aber durch deren Leads es nie wirklich ausnutzen konnte.
Ich finde es gut, dass Game Freak auch mal etwas anderes macht. Genau das wollte das Studio doch schon seit Jahren: Neben Pokémon auch neue Ideen und Marken ausprobieren. Mit Spielen wie Tembo the Badass Elephant oder Little Town Hero hat Game Freak bereits gezeigt, dass man sich nicht nur auf die Taschenmonster beschränken möchte. Auch wenn das eher kleine Projekte waren.
Dass Beast of Reincarnation nun sogar einen deutlich realistischeren Grafikstil einschlägt, finde ich deshalb spannend. Wenn der Stil zur Spielidee passt, sollte sich das Studio nicht künstlich an den typischen Pokémon-Look klammern. Ich bin gespannt, ob sich dieser Mut am Ende auszahlt – denn gerade solche neuen Projekte zeigen, dass Game Freak mehr kann als nur Pokémon.
Beast of Reincarnation gehört für mich zu den Spielen, auf die ich dieses Jahr besonders gespannt bin. Was ich bisher davon gesehen habe, gefällt mir schon richtig gut.
Ich glaube auch, dass Game Freak deutlich mehr kann, als viele ihnen aufgrund der letzten Pokémon Spiele zutrauen. Pokémon sticht grafisch vielleicht nicht unbedingt hervor, aber beim Gameplay und bei den grundlegenden Ideen hat das Studio immer wieder gezeigt, was es kann.
Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, dass Beast of Reincarnation ein richtig gutes Spiel werden könnte. Ich hoffe jedenfalls, dass Game Freak damit zeigen kann, welches Potenzial tatsächlich im Studio steckt.
Natürlich erwarte ich das dann auch im nächsten Pokémon:)
Bin sehr gespannt drauf. Aber die Pokémon Games waren alles andere als „vertrauensseelig“ was Richtung Technik geht.
Ich hoffe aber und drücke die Daumen das es was wird.
Da fällt mir wieder ein, wie gerne ich immer noch Tembo the Badass Elephant spielen würde... Leider kam das ja nur digital für PS3, wo ich keine Digital Versionen holen möchte.
Wünschte das würde nochmal portiert werden mittlerweile, auch um noch eine größere Käuferschaft zu finden. Der Digital only Markt auf der PS3 war ja noch nicht so groß.
Finds auch immer ziemlich cool, was man noch nebenbei so macht und womit man sich ausprobiert. Es gab zwar noch nicht vieles, was mich ansprach, oder erfolgreich war, das Pferde Spiel von denen war glaub ich das einzige, was Erfolge erzielen konnte, aber man merkt daran wohl auch, dass es denen dabei nicht mal zwingend um den Erfolg geht, sondern eher auch die Abwechslung.
Ich würde Beast of Reincarnation wirklich wünschen, dass es ein großer Erfolg wird. Alles daran wirkt einfach fantastisch bisher. Es ärgert mich, dass es wohl wirklich keine Demo geben wird... wills testen... Vielleicht werde ich dann doch Steams Rückgaberecht missbrauchen müssen, wo sich bei mir eigentlich alles gegen sträubt aber naja... wenn ich anders nicht testen kanns, obs bei mir läuft...^^
Muss ich mal gucken und einplanen, wann ich das dann mache. Würde es nachwievor verdammt gerne spielen, selbst wenns dann nur am Laptop wär.^^