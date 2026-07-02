2B und A2 aus NieR: Automata werden im neuesten Crossover buchstäblich „geshippt“

Was NieR-Crossover angeht, kann man inzwischen wirklich nichts mehr ausschließen. Klar, solche Kollaborationen wie mit Stellar Blade bieten sich an. Die Crossover mit dem Looter-Shooter The First Descendant oder mit Overwatch hatte aber schon kaum jemand kommen sehen.

„Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte der offizielle NieR-Account einst bei Twitter. Seit einiger Zeit wissen wir schon, dass NieR: Automata bald auch mit dem Mobile-Game Azur Lane zusammenarbeitet. Jetzt gibt es offizielle Illustrationen. Neu ist auch Merchandise zum Crossover.

Dabei werden 2B und A2 im wahrsten Sinne des Wortes „geshippt“ – wer Azur Lane kennt, weiß: Die Kriegsschiffe werden als Anime-Charaktere dargestellt. Folgerichtig wird 2B ein leichter Kreuzer sein und wie gewohnt von Yui Ishikawa gesprochen. A2 wird ein schwerer Kreuzer, erneut mit Ayaka Suwa als Sprecherin.

Azur Lane ist bekannt für seine Crossover mit anderen Spielen – ein Event in 2025 Yumia aus Atelier Yumia ins Spiel. Weitere bekannte Crossover waren To Love-Ru und DOAXVV. Wann genau das NieR-Crossover beginnen wird, ist noch nicht bekannt – ein genaues Datum wird aber in den nächsten Tagen erwartet.

Das neue NieR-Crossover dürfte außerdem erneut Aussagen von Serien-Schöpfer Yoko Taro Auftrieb geben. Dieser scherzte zuletzt, dass man NieR: Automata wohl noch ordentlich „melken“ wolle als um den eventuellen Nachfolger des Titels ging.

Artworks dazu:

via Siliconera, Bildmaterial: Azur Lane, Yostar