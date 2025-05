Für Geld machen sie alles: NieR geht neue Kollaboration ein, diesmal mit einem Looter-Shooter

„Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte der offizielle NieR-Account bei Twitter, als die Kollaboration zwischen Stellar Blade und NieR:Automata angekündigt wurde. 2B und 9S sind Gegenstand von inzwischen über 30 unterschiedlicher Kollaborationen, die NieR in unterschiedlichster Form in andere Spiele gebracht hat.

Wenn es Yoko Taro, Yosuke Saito und NieR zugutekommt und irgendwann in einer Fortsetzung endet, werden die allermeisten NieR-Fans sich daran nicht stören. Die nächste NieR-Kollaboration gibt es mit The First Descendant von Nexon. Bei der PAX East stellte der Publisher das Sommer-Update „Breakthrough“ vor.

„Das Update bietet ein riesiges Schlachtfeld, das es zu erkunden gilt, ein schnittiges neues Hover-Bike, den Colossus Field Raid, die Einführung der Lounge, einen neuen Descendant und vieles mehr“, heißt es. Unter vieles mehr läuft auch die NieR-Kollaboration.

Zum ersten offizielle „Crossover von The First Descendant mit dem beliebten Spiel NieR: Automata“ soll es in Kürze auch einen ersten Trailer geben. Weitere Kooperationen mit anderen Marken seien ebenfalls in Arbeit. Einen Mitschnitt der Präsentation zu The First Descendant bei der PAX East findet ihr bei Youtube.

