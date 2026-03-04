Für Geld machen sie alles: NieR geht neue Kollaboration ein, diesmal mit einem Hero-Shooter

„Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte der offizielle NieR-Account bei Twitter, als die Kollaboration zwischen Stellar Blade und NieR:Automata angekündigt wurde. In der Folge gab es weitaus abwegigere Crossover, beispielsweise mit dem Looter-Shooter The First Descendant.

2B und 9S sind Gegenstand von inzwischen über 30 unterschiedlicher Kollaborationen, die NieR in unterschiedlichster Form in andere Spiele gebracht hat. Und bald reiht sich hier ein weiteres Crossover ein.

Die nächste NieR-Kollaboration gibt es mit Overwatch! Die Zusammenarbeit wurde frühzeitig durch einen offiziellen Account angekündigt. Das entsprechende Youtube-Short ist inzwischen wieder gelöscht, unter anderem bei Reddit aber noch nachvollziehbar.

Kiriko wird sich mit einem 2B-Skin schmücken und Wuyang erhält im Rahmen des Events einen 9S-Skin. Skin scheint A2 zu mimen und Lifeweaver den Antagonisten Adam. Mercy scheint außerdem eine YorHa-Kommandantin zu sein.

Overwatch-Fans sind dem Vernehmen nach nicht so zufrieden mit der Charakter-Auswahl. Aber wenn es Yoko Taro, Yosuke Saito und NieR zugutekommt und irgendwann in einer Fortsetzung endet, werden die allermeisten NieR-Fans sich daran nicht stören.

