Entwickler von Neverness to Everness ändern neue Figur nach Kritik sofort wieder

Während wir uns im Westen noch bis zum 8. Juli auf Version 1.2 von Neverness to Everness gedulden müssen, ist das Update auf den chinesischen Servern bereits seit rund einer Woche verfügbar. Dort sorgt aktuell eine Änderung an der neuen Figur Shinku für Diskussionen – auf welche die Entwickler erstaunlich schnell reagiert haben.

Rolle rückwärts

Nach der Veröffentlichung von Version 1.2 kritisierten einige chinesische SpielerInnen, dass bestimmte „Fanservice-Elemente“ der neuen Figur abgeschwächt worden seien. Konkret trug das Drachenmädchen Shinku in einigen Kostümen zusätzliche Shorts beziehungsweise Spats. Nur rund zwölf Stunden nach dem Start des Updates veröffentlichte Perfect World Games jedoch einen Patch.

Dadurch entsprechen die betroffenen Outfits nun wieder stärker den internationalen Werbematerialien. So wurden beim Kostüm Dragon Knight die schwarzen Shorts entfernt und beim Outfit Student of Terrasea die Spats durch das ursprünglich vorgesehene Design ersetzt.

Die Änderungen kommen in der Community allerdings unterschiedlich an. Während sich einige Fans über die Anpassung freuen, kritisieren andere, dass die ursprünglichen Shorts besser zu Shinkus akrobatischem Kampfstil gepasst hätten. Wie so oft bei solchen Themen zeigt sich: Ganz zufriedenstellen lassen sich am Ende wohl nicht alle.

Für die globale Version dürfte die Diskussion allerdings gar nicht erst aufkommen. Version 1.2 erscheint hierzulande am 9. Juli bereits mit Shinkus ursprünglichem Design. Welche Version findet ihr für Shinku am passendsten und freut ihr euch generell schon auf die neueste Version von NTE?

via Automaton Media, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio