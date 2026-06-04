Zahlen im Sinkflug: Statistik zeigt Sonys Problem mit First-Party-Games auf AAA-Niveau

Sonys prestigeträchtigen First-Party-Titel verkaufen sich immer weniger gut. Das geht jedenfalls aus Daten hervor, die von Game File zusammengetragen wurden. Diesen Daten zufolge verkaufte PlayStation im Jahr 2024 weniger als die Hälfte der First-Party-Spiele im Vergleich zu 2020.
Ein Rückgang, der sich auch in Sonys jährlichen Finanzberichten widerspiegelt, in denen seit 2020 gesonderte Zahlen zu den Verkäufen von First-Party-Spielen ausgewiesen werden.
Die Zahlen verdeutlichen, welch produktives Jahr 2020 für PlayStation war. Ihr erinnert Euch: Zum Start der neuen Dekade wartete Sony mit Titeln wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, aber auch The Last of Us Part II und Ghost of Tsushima auf.
Neue First-Party-Titel lassen lang auf sich warten
Seitdem hat die Frequenz an First-Party-Veröffentlichungen merklich abgenommen. Lässt man den „Peak“ von 2020 außen vor, dann nehmen die Zahlen sogar seit 2018 beständig ab. Wohlgemerkt: Die Hardware ist gleichzeitig erfolgreich. Ausnahme bei den First-Party-Zahlen ist das vergangene Jahr, das von Ghost of Yotei getragen wurde.
Bemerkenswert ist, dass Naughty Dog in der aktuellen Konsolengeneration bislang noch kein Spiel veröffentlicht hat. Ebenso wenig wie die Haven Studios, die Sony erst 2022 gegründet hat. Für die von beiden Studios angekündigten Titel – Intergalactic: The Heretic Prophet und Fairgames – liegen derzeit noch keine Veröffentlichungstermine vor.
Auch das Studio Media Molecule – bekannt für Titel wie Dreams und LittleBigPlanet – hat seit 2020 kein neues Projekt mehr realisiert. Gleichzeitig haben die Studioübernahmen durch SIE bislang nicht zu einem Anstieg an Erfolgstiteln geführt. Stattdessen hat der Plattformbetreiber mehrere Live-Service-Projekte eingestellt und prominente Studios wie Bluepoint Games überraschend dichtgemacht.
Im Rahmen der jüngsten Ausgabe von State of Play legte man zumindest nach. Neben einer ausführlichen Präsentation von Insomniacs Marvel’s Wolverine, enthüllte man auch Santa Monicas God of War Laufey mit umso ausführlicheren Spieleindrücken.
Ungeachtet der Entwicklung bei den Verkaufszahlen von First-Party-Spielen kann PlayStation auf eine in puncto Gesamtumsatz rekordverdächtige Konsolengeneration zurückblicken. Die Verkaufszahlen der PS5 liegen nur knapp hinter denen des Vorgängermodells – und das trotz eines deutlich höheren Verkaufspreises. Der Großteil der PlayStation-Umsätze entfällt dabei auf Abonnementdienste sowie auf die prozentuale Beteiligung an den Verkäufen von Third-Party-Titeln.
via VGC, Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games
7 Kommentare
IGN hatte ein ganz interessantes Video dazu. Wer die PS5 verfolgt, weiß das aber auch ungefähr so. Man hat auf eine völlig falsche Strategie gesetzt, diese dann über Board geworfen, unzählige Millionen verbrannt und sein Trademark für eine lange Zeit vernachlässigt. Nämlich jene Blockbuster-Singleplayer Titel. Und in den letzten Jahren bestand das Portfolio fast überwiegend aus Remasters und Remakes.
Mit Returnal hatte man zwar ne interessante neue IP, war aber auch sehr nischig. Was man halt nun wieder an dem spirituellen Nachfolger Saros sieht. Sony hatte Probleme, den Spielern das Spiel wirklich gut zu erklären und es hinkt in den Verkäufen anscheinend den Erwartungen hinterher.
Der letzte wirklich und stark benötigte Hit war Ghost of Yotei. Zwar ne Fortsetzung, aber auch ein richtiger PS5 Titel. Man hat ja wirklich massiv lang auf Cross-Gen gesetzt. Ich rede jetzt rein von Singleplayer. Helldivers II war ein Hit, mit dem selbst Sony so nicht gerechnet hatte.
Ich hatte gestern im PS5 Thread schon geschrieben, man bessert da nach. Wolverine kommt im September. Dann wurden Until Dawn und das God of War Spin-Off angekündigt, die denke ich auch beide 2027 erscheinen werden (bei Laufey wird gemutmaßt, dass der Titel viel näher ist, als man denkt). Irgendwas wird man wohl noch in der Hinterhand haben. Und ich rede hier nicht von Intergalactic. Für mich ist das gefühlt schon ein Launch-Titel für die PS6. Damit hätte Naughty Dog erstmals eine komplette Konsolen-Generation nichts exklusives gebracht.
Ich weiß halt nur nicht, ob das nicht alles ein bisschen zu spät kommt. Man wird die Fehler erkannt und eingesehen haben. Die Problemkinder ist man größtenteils losgeworden, auch, wenn Schreckgespenst Hermen Hulst noch immer sein Unwesen treibt und die Macht über so viele Studios hat.
Naja das ist halt das Nachbeben nach der missglückten Games as A Service Initiative.
Nun dauert es natürlich erstmal wieder einige Jährchen bis man sich davon erholt hat und entsprechend neue Spiele vorzeigen kann. Diese Schnappsidee hat denen nun eben ein paar Jährchen an Zeit geklaut. Ich kann mir gar vorstelle, dass die PS5 sogar gar nicht mehr so viel bekommen wird an First Party Titeln und man nun die neuen Entwicklungen direkt auf die PS6 auslagert. Aber wer weiß...^^
Jo...
Ich seh hierin bisher auch kein größeres Problem...
Solange die Spielerbasis nicht signifikant sinkt, werden, sobald neue und mehr neue exklusive First-Party-Titel erscheinen, auch wieder bessere Zeiten kommen.
Und die Welt war im Corona-Lockdown, was der Gaming-Branche im Allgemeinen und natürlich auch Sony im Speziellen nützte. Dieser Umstand könnte zu dem Peak 2020 beigetragen haben.
Ansnsten wurden mögliche Gründe für den Sinkflug in den Folgejahren bereits genannt. Immerhin gab es 2025 eine leichte Kurskorrektur nach oben. Wird sich zeigen müssen, ob das eine statistische Schwankung oder eine Trendwende ist.
Dies ist das Resultat aus mehreren Aspekten zusammen: