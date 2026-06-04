Ungewöhnlich: Studio greift das „Es ist typisch FuRyu“-Stigma auf und adressiert Zweifel

FuRyu dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Mit Titeln wie The Caligula Effect und der CRY-Serie fand die japanische Spieleschmiede viele Fans, aber auch Skeptiker. Mit Anomalith steckt das nächste Projekt bereits in den Startlöchern. Der Third-Person-Shooter mit Survival-Horror-Anleihen und „Liminal Space“-Setting ist für Oktober angesetzt.

Die Ankündigung selbst stieß bislang auf positive Resonanz. Der Titel verzeichnete etwa innerhalb von nur zwei Tagen über 20.000 Einträge auf der Steam-Wishlist. Die Entwickler legten jedoch mit einer – für die Branche eher ungewöhnlichen – Stellungnahme an die Fans nach, in der sie ein bestimmtes Klischee thematisieren, das mittlerweile allgemein mit von FuRyu entwickelten Spielen in Verbindung gebracht wird.

Die unter japanischen SpielerInnen im Internet häufig verwendete Phrase でもフリューだしな lässt sich sinngemäß mit „Das ist aber ein FuRyu-Spiel“ übersetzen. Sie signalisiert die Skepsis oder Zweifel, die SpielerInnen gegenüber FuRyu hegen – insbesondere, wenn es um das eigentliche Kern-Gameplay geht. Ein Umstand, der häufig im Kontrast zu den Konzepten und der Präsentation der Projekte steht, die gemeinhin positiv wahrgenommen wird.

Auch die jüngsten Veröffentlichungen fütterten diese Skepsis. Titel wie das Schul-RPG Varlet und das Action-RPG Reynatis sorgten im Vorfeld zwar für erheblichen Hype, schnitten bei SpielerInnen und KritikerInnen jedoch eher enttäuschend ab.

Mit Transparenz und Lösungsansätzen

In einem neuen Entwicklerbrief, den FuRyu über den offiziellen Twitter-Kanal von Anomalith veröffentlichte, gehen die Macher nun direkt auf die Kritik ein. „An jene unter euch, die dachten: ‚Das ist aber ein FuRyu-Spiel'“, heißt es in besagtem Post. Das mag auf Anhieb fast ein wenig forsch klingen, tatsächlich ist aber vielmehr das Gegenteil der Fall.

Im Schreiben danken die Entwickler den Fans für die positive Resonanz auf die Ankündigung von Anomalith, räumen jedoch ein: „Während viele Leute der Meinung sind, dass das Worldbuilding und die Atmosphäre in unseren Spielen gut sind, haben sie Bedenken hinsichtlich des Gameplays.“ Man habe vor, dieses Thema ernsthaft anzugehen, insbesondere, da das neue Anomalith ein Third-Person-Shooter ist – ein Genre, in dem das Studio bislang wenig Erfahrung besitze.

Die Maßnahmen dazu teilt FuRyu auch gleich mit. Man wolle vor der Veröffentlichung Spieltests mit heimischen Gaming-Medien durchzuführen; auch eine öffentlich spielbare Demo soll folgen. „Bis zur Veröffentlichung gibt es noch viel zu tun, doch wir werden die Entwicklung weiter vorantreiben, um euren Erwartungen gerecht zu werden“, so die Entwickler. Wie steht ihr zu FuRyu?

via Automaton Media, Bildmaterial: ANOMALITH, FuRyu, Winning Entertainment Group