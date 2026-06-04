Alles, aber kein Pokémon: Fans wundern sich über die Sounds der neuen LEGO-Pokémon

Erst gestern haben LEGO und Pokémon gleich zwölf neue Sets (jetzt schon im LEGO-Store* vorbestellbar) auf einen Schlag vorgestellt. Herzstück der gesamten Reihe ist die neue Smart-Play-Technologie. Dabei kommen spezielle elektronische LEGO-Steine zum Einsatz, die auf Farben, Bewegungen und kleine Tags an den Figuren reagieren und dadurch Licht- und Soundeffekte auslösen.

Doch während viele Fans die Idee grundsätzlich „interessant“ finden, sorgen die ersten Demonstrationen der Sets bereits für Diskussionen. Denn offenbar klingen die Pokémon nicht so, wie viele erwartet hätten.

Woher stammen diese Pokémon-Geräusche?

Kurz nach der offiziellen Enthüllung tauchten erste Videos von Hands-on-Präsentationen auf. Dabei wurde erstmals gezeigt, welche Geräusche die neuen Smart-Play-Pokémon von sich geben.

Genau hier beginnt das Rätsel. Viele Fans gingen davon aus, dass LEGO die bekannten Anime-Rufe verwenden würde. Ein Pikachu, das „Pika-Pika!“ ruft, oder ein Pummeluff mit seinem legendären Gesang wären schließlich naheliegend gewesen. Andere erwarteten zumindest die klassischen Pokémon-Schreie aus den Spielen.

Stattdessen sind in den Vorführungen Soundeffekte zu hören, die viele Fans keinem bekannten Pokémon-Medium zuordnen können. LEGO selbst spricht zwar von „authentischen“ Geräuschen, doch genau diese Beschreibung sorgt derzeit für Verwirrung. In sozialen Netzwerken wird bereits spekuliert, ob die Klänge eigens für die Sets erstellt wurden oder möglicherweise aus anderen Smart-Play-Produkten stammen.

Nicht jedes Set ist wirklich interaktiv

Für Diskussionen sorgt außerdem ein weiterer Punkt. Obwohl alle zwölf neuen Pokémon-Sets Teil der Smart-Play-Reihe sind, enthalten nur zwei davon tatsächlich den benötigten Smart Brick.

Konkret sind das die Sets „Trainingshaus mit Pikachu (72164)“ und „Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza (72167)“. Die übrigen zehn Sets* sind lediglich kompatibel mit der Technologie. Wer die Licht- und Soundfunktionen nutzen möchte, muss also mindestens eines der beiden größeren Starter-Sets besitzen.

Die neuen LEGO-Pokémon-Sets erscheinen am 1. August 2026. Was ist eure Meinung zu den Sounds?

via The Gamer, Bildmaterial: LEGO