Alles, aber kein Pokémon: Fans wundern sich über die Sounds der neuen LEGO-Pokémon

Erst gestern haben LEGO und Pokémon gleich zwölf neue Sets (jetzt schon im LEGO-Store* vorbestellbar) auf einen Schlag vorgestellt. Herzstück der gesamten Reihe ist die neue Smart-Play-Technologie. Dabei kommen spezielle elektronische LEGO-Steine zum Einsatz, die auf Farben, Bewegungen und kleine Tags an den Figuren reagieren und dadurch Licht- und Soundeffekte auslösen.
Doch während viele Fans die Idee grundsätzlich „interessant“ finden, sorgen die ersten Demonstrationen der Sets bereits für Diskussionen. Denn offenbar klingen die Pokémon nicht so, wie viele erwartet hätten.
Woher stammen diese Pokémon-Geräusche?
Kurz nach der offiziellen Enthüllung tauchten erste Videos von Hands-on-Präsentationen auf. Dabei wurde erstmals gezeigt, welche Geräusche die neuen Smart-Play-Pokémon von sich geben.
Genau hier beginnt das Rätsel. Viele Fans gingen davon aus, dass LEGO die bekannten Anime-Rufe verwenden würde. Ein Pikachu, das „Pika-Pika!“ ruft, oder ein Pummeluff mit seinem legendären Gesang wären schließlich naheliegend gewesen. Andere erwarteten zumindest die klassischen Pokémon-Schreie aus den Spielen.
Stattdessen sind in den Vorführungen Soundeffekte zu hören, die viele Fans keinem bekannten Pokémon-Medium zuordnen können. LEGO selbst spricht zwar von „authentischen“ Geräuschen, doch genau diese Beschreibung sorgt derzeit für Verwirrung. In sozialen Netzwerken wird bereits spekuliert, ob die Klänge eigens für die Sets erstellt wurden oder möglicherweise aus anderen Smart-Play-Produkten stammen.
Nicht jedes Set ist wirklich interaktiv
Für Diskussionen sorgt außerdem ein weiterer Punkt. Obwohl alle zwölf neuen Pokémon-Sets Teil der Smart-Play-Reihe sind, enthalten nur zwei davon tatsächlich den benötigten Smart Brick.
Konkret sind das die Sets „Trainingshaus mit Pikachu (72164)“ und „Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza (72167)“. Die übrigen zehn Sets* sind lediglich kompatibel mit der Technologie. Wer die Licht- und Soundfunktionen nutzen möchte, muss also mindestens eines der beiden größeren Starter-Sets besitzen.
Die neuen LEGO-Pokémon-Sets erscheinen am 1. August 2026. Was ist eure Meinung zu den Sounds?
via The Gamer, Bildmaterial: LEGO
5 Kommentare
lego sollte ernsthaft die pkmn liz aberkannt werden die sets sehn 1 hässlich aus und 2 dieser smart brick ist auch ne totaler mist
Soweit ich das verstanden hat nutzt der Brick Klangsynthese - wird also immer irgendwie komisch klingen. Dazu kann er wohl nur auf das vorgefertigte Repertoire zugreifen, d.h. neue Klangprofile müsste Lego per Update einspielen?
Da haben sie vermutlich Schiss vor, aber ein netter Zug wäre das Ding einfach für die Kunden zu öffnen.
Ist halt der gleiche Murks wie beim Darth Vader, wo der scheiß benutzt wurde xD Lego zeigt, wie konsequent man die Kritik ignoriert und verbessert nicht das Geringste, wies scheint. Man fährt weiter den Sparkurs, während man die Preise nach oben schraubt xD
Weiß nicht ob man bei Pokemon Company glücklich über diese Kooperation sein wird mit diesem Murks 😅
Das ist doch ein Match made in Heaven. Beide Firmen haben eine treue Kundschaft die eifrig kauft. Und offensichtlich funktioniert es, als Firma scheinen sie alles richtig zu machen.
Ich hatte vor Jahren gedacht die Klemmbaustein Konkurrenz sorgt dafür, dass Lego sich mehr anstrengen muss. Wie naiv und unwissend ich war
Aber als Kunde hat man ja die freie Auswahl und Pokémon gab es davor ja auch woanders.
Ich kenn mich mit Pokémon kaum aus und mit Digimon gar nicht.
Aber ich würde hier am ehesten vermuten, dass bezüglich den Klängen Die Beiden Serien verwechselt wurden...
Ansonsten klingt es für mich eher irgendwie "abgespaced" (also nicht nach Fantasy-Lebewesen von der Erde, sondern höchstens nach Fantasy-Lebewesen von irgendwo weiter weg bis gar eher noch nach Fantasy-Robotern oder so von sonst wo her) . 🤣