Xbox-Chefin Asha Sharma zieht positive Bilanz nach 100 Tagen und spricht über Exklusivtitel

Neue Besen kehren gut, sagt man ja gerne. Ob alles, was Asha Sharma bisher bei Xbox angepackt hat, gut oder schlecht war, das darf jeder Xbox-Fans selbst beurteilen. Fakt ist: Sharma hat ziemlich viel gekehrt.

Im Zuge eines Bloomberg-Live-Events am Donnerstag hat Asha Sharma, die neue CEO von Xbox, nun selbst eine erste Bilanz ihrer ersten 100 Tage im Amt gezogen. Auch zu der viel diskutierten Exklusiv-Strategie der Microsoft-Gaming-Sparte äußerte sie sich erneut.

Sharma betonte, dass Xbox die Veröffentlichung von First-Party-Spielen auf Konkurrenzplattformen wie der PS5 und Switch 2 sehr genau evaluiert. Es sei ein schwieriges Thema, denn als weltweit zweitgrößter Publisher müsse man große Zielgruppen erreichen, gleichzeitig brauche eine erfolgreiche Plattform und auch exklusive Inhalte und Dienste.

Man will daher bei jedem einzelnen Spiel sehr genau abwägen und auch aus ähnlichen Fällen der gesamten Gaming-Branche lernen. Nachdem Fans zuletzt einen Wertverlust der eigenen Hardware bemängelt hatten, ist das Ziel jetzt, wieder näher an die Community heranzurücken.

Game Pass wächst wieder

Die ersten 100 Tage ihrer Amtszeit – in denen sie unter anderem die Marke in „XBOX“ umbenannte, ein neues Leitbild präsentierte und die Game-Pass-Preise senkte – bezeichnete Sharma als großen Erfolg. Nach einem achtmonatigen Rückgang befindet sich der Xbox Game Pass nun wieder auf Wachstumskurs.

Zudem hat das Unternehmen in den vergangenen 100 Tagen mehr umgesetzt und auf den Weg gebracht als im gesamten Jahr davor. Sharma kündigte an, dass es in den nächsten 100 Tagen eine grundlegende geschäftliche Neuausrichtung geben wird.

Es wurde angekündigt, dass genau geprüft wird, wie investiert und priorisiert wird, um den Betrieb effizienter zu gestalten. Das langfristige Ziel der neuen Chefin bleibt ambitioniert: In den kommenden Jahren soll Xbox weltweit die Nummer eins im Gaming- und Entertainment-Bereich werden. Ein erster großer Meilenstein unter ihrer Führung steht bereits am kommenden Sonntag, dem 7. Juni, mit dem Xbox Games Showcase an.

via VGC, Bildmaterial: Xbox