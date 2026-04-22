Asha Sharma justiert: Der Xbox Game Pass wird deutlich günstiger, aber das bringt ein Opfer

Es gibt Leute, die sagen, Asha Sharma hat in den letzten 60 Tagen mehr bewegt als ihre Vorgänger in den letzten 60 Monaten. Beginnend bei kleinen Tweaks der Benutzeroberfläche bis hin zur neuen Preisgestaltung des Xbox Game Pass, die man jetzt offiziell machte.

Nachdem die neue Xbox-Chefin das aktuelle Modell in einer internen Memo vor wenigen Tagen als „zu teuer“ und „nicht mehr attraktiv“ bezeichnet hatte, wird es heute schon konkret. Nachdem die Preise erst Ende 2025 erhöht wurden, werden sie jetzt drastisch nach unten geschraubt.

„Ab heute sinkt der Preis für Game Pass Ultimate von 26,99 Euro auf 20,99 Euro pro Monat. Auch der Preis vom PC Game Pass fällt von 14,99 Euro auf 12,99 Euro“, heißt es im Xbox Blog. Das hat buchstäblich einen Preis: „Call of Duty“-Spiele werden nicht mehr „day one“ aufgenommen.

Dazu kommuniziert man transparent: „Neue ‚Call of Duty‘-Spiele werden erst in der darauf folgenden Weihnachtssaison (etwa ein Jahr später) zum Game Pass Ultimate und zum PC Game Pass hinzugefügt, während bereits in der Bibliothek vorhandene ‚Call of Duty‘-Titel weiterhin verfügbar bleiben.“

Dass das nicht allen passt, ist auch klar. Xbox sagt: „Es gibt zwar kein einzelnes Modell, das für alle das Beste ist, aber mit dieser Änderung berücksichtigen wir das Feedback, das wir bisher erhalten haben. Wir werden weiterhin zuhören und dazulernen.“

Bildmaterial: Xbox