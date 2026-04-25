Zurück zu „Xbox“ und Exklusivität: Asha Sharma präsentiert Leitbild zum Umschwung

Dass mit Microsofts neuer Gaming-Chefin Asha Sharma alle Zeichen auf Umschwung stehen, dürfte mittlerweile deutlich sein. Zuletzt überraschte sie etwa mit einer prägnanten Neujustierung des Xbox Game Pass, die bereits in Kraft trat. Nun hat Sharma das Leitbild für die Zukunft von Xbox vorgestellt – man wolle Themen wie Spiel-Exklusivität und KI „neu bewerten“.

In einer Nachricht, die weltweit an die Xbox-Mitarbeiter versandt und auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht wurde, skizzieren Sharma und Chief Content Officer Matt Booty die künftigen Ziele für die Marke Xbox. Zudem bestätigen sie, dass die Sparte „Microsoft Gaming“ im Zuge dieser Umstrukturierung wieder in „Xbox“ umbenannt wird.

Spielexklusivität und KI werden neu bewertet

Der „neue Nordstern“ für Xbox seien künftig die täglich aktiven SpielerInnen. Die Prioritäten in ihrem neuen Plan: Hardware, Inhalte, Nutzererlebnis und Dienste. „Auf diesem Weg werden wir unseren Ansatz in Bezug auf Exklusivität, zeitliche Veröffentlichungsfenster und KI neu bewerten und weitere Details bekannt geben, sobald wir neue Erkenntnisse gewonnen und Entscheidungen getroffen haben“, heißt es in der Nachricht.

Obwohl das Schreiben keine festen Zusagen enthält, deutet es darauf hin, dass Sharma Xbox-Fans Gehör schenkt. Diese haben das Gefühl, die Plattform habe an Attraktivität eingebüßt, seit Microsoft beschlossen hat, seine First-Party-Titel auch für die PlayStation 5 und die Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen.

Die Strategie war für Xbox durchaus erfolgreich. Allein Forza Horizon 5 wurde für PS5 schätzungsweise mehr als fünf Millionen mal verkauft. Trotzdem ist es denkbar, dass man nun erwägt, den Wert der eigenen Plattform durch die Einführung zeitlich begrenzter Titel wieder zu steigern. Ein Ansatz, der bereits beim kommenden Forza Horizon 6 zur Anwendung kommt.

Weniger eindeutig ist hingegen, welche konkreten Auswirkungen die Äußerungen der Unternehmensführung im Hinblick auf das Thema KI haben könnten. Kurz nach ihrer Ernennung erklärte Sharma – eine ehemalige Führungskraft im Bereich KI –, sie werde den EntwicklerInnen den Einsatz generativer KI nicht aufzwingen und das „Ökosystem nicht mit Schund überfluten“.

Pläne an allen Fronten

Das Schreiben an die Belegschaft legt im weiteren Verlauf die künftigen Prioritäten von Xbox dar. Im Hardware-Bereich heißt es, man wolle die Xbox-Series-Konsolen als gesunde und qualitativ hochwertige Basis stabilisieren. Anschließend wolle man „Project Helix“ realisieren, um „bei Leistung und der Wiedergabe von Konsolen- und PC-Spielen eine Führungsrolle einzunehmen“.

Im Content-Bereich bekunden Sharma und Booty ihre Absicht, „ein dauerhaftes Portfolio an Franchises, die Spieler lieben“, auszubauen und zu erweitern. Auch Partnerschaften mit Drittanbietern sollen weiterentwickelt werden, während man den Bereich der Live-Games „zu erhalten und auszubauen“ anstrebt. Das soll auch eine Expansion nach China und auf Schwellenmärkte bedeuten.

Im Dienstleistungssektor erklären die beiden, sie wollten den Game Pass durch „klare Differenzierung und nachhaltige Wirtschaftlichkeit“ „stärken“, das Geschäft durch „starke Kostendisziplin“ wieder auf einen „dauerhaften Wachstumskurs“ bringen und das Cloud-Erlebnis verbessern.

Sharma und Booty kommen zum Fazit, dass man das Spielerlebnis verbessern möchte, indem man die Bereiche, Entdeckung, Anpassung, soziale Interaktion und Personalisierung grundlegend überarbeite, „um die Community miteinander zu verbinden“. Die gesamte Nachricht könnt ihr hier einsehen.

via VGC, Bildmaterial: Xbox