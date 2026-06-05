Valve bestätigt, wann die Steam Machine erscheint – aber auf den Preis warten wir weiter

Valve hat endlich ein Update zu seinen kommenden Hardware-Projekten gegeben und den Zeitraum für die Veröffentlichung konkretisiert. Sowohl die neue Steam Machine als auch das VR-Headset Steam Frame sollen demnach im Sommer 2026 auf den Markt kommen.

Die weltweit stark gestiegenen Preise für Komponenten – insbesondere DRAM-Speicher – führten zuletzt zu Verzögerungen bei der Preisfindung. Am Donnerstag wurde der Zeitraum jedoch im Rahmen einer Erweiterung des hauseigenen „Verified“-Programms offiziell angekündigt.

Valve möchte sicherstellen, dass Käufer direkt zum Start genau wissen, welche Spiele ohne zusätzliche Konfiguration auf den Geräten laufen. Dabei gab das Unternehmen eine Entwarnung für Entwickler und SpielerInnen gleichermaßen.

Im Regelfall funktionieren Titel, die bereits auf dem Steam Deck flüssig laufen, automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand seitens der SpielerInnen auch flüssig auf der Steam Machine. Wenn ein Spiel auf dem Steam Deck aufgrund von CPU- oder GPU-Engpässen an seine Grenzen stößt, dann bietet die leistungsstärkere Hardware der Steam Machine die Möglichkeit einer deutlich besseren Performance.

Valve testet diese Titel derzeit bereits intern. Ein finaler Preis für die stationäre PC-Konsole und das VR-Headset steht allerdings immer noch aus, doch Valve peilt eine Preisspanne an, die sich am Eigenbau eines leistungsgleichen PCs orientiert. Schätzungen zufolge lag der Preis zuletzt bei etwa 700 US-Dollar, wobei eine Steigerung aufgrund der Marktlage nicht ausgeschlossen werden kann.

Bildmaterial: Valve