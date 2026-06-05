Valve bestätigt, wann die Steam Machine erscheint – aber auf den Preis warten wir weiter

Valve hat endlich ein Update zu seinen kommenden Hardware-Projekten gegeben und den Zeitraum für die Veröffentlichung konkretisiert. Sowohl die neue Steam Machine als auch das VR-Headset Steam Frame sollen demnach im Sommer 2026 auf den Markt kommen.
Die weltweit stark gestiegenen Preise für Komponenten – insbesondere DRAM-Speicher – führten zuletzt zu Verzögerungen bei der Preisfindung. Am Donnerstag wurde der Zeitraum jedoch im Rahmen einer Erweiterung des hauseigenen „Verified“-Programms offiziell angekündigt.
Valve möchte sicherstellen, dass Käufer direkt zum Start genau wissen, welche Spiele ohne zusätzliche Konfiguration auf den Geräten laufen. Dabei gab das Unternehmen eine Entwarnung für Entwickler und SpielerInnen gleichermaßen.
Im Regelfall funktionieren Titel, die bereits auf dem Steam Deck flüssig laufen, automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand seitens der SpielerInnen auch flüssig auf der Steam Machine. Wenn ein Spiel auf dem Steam Deck aufgrund von CPU- oder GPU-Engpässen an seine Grenzen stößt, dann bietet die leistungsstärkere Hardware der Steam Machine die Möglichkeit einer deutlich besseren Performance.
Valve testet diese Titel derzeit bereits intern. Ein finaler Preis für die stationäre PC-Konsole und das VR-Headset steht allerdings immer noch aus, doch Valve peilt eine Preisspanne an, die sich am Eigenbau eines leistungsgleichen PCs orientiert. Schätzungen zufolge lag der Preis zuletzt bei etwa 700 US-Dollar, wobei eine Steigerung aufgrund der Marktlage nicht ausgeschlossen werden kann.
Bildmaterial: Valve
4 Kommentare
Also, das vier Jahre alte Steam Deck kostet jetzt 779 bzw. sogar 919 €.
Die sechsfach leistungsfähigere Steam Machine soll 700 Dollar kosten, also 600 €.
Was immer die Gerüchte- und Hoffnungsküche da brodelt, ich kann das nicht glauben.
Wie beim Steam Controller wird der Release im Sommer von schwereren Versorgungsengpässen geplagt sein als die PS5 vor fünf Jahren. Das Gerät ist das ultimative Statussymbol für Valve-Fans. Die wenigen erhältlichen Geräte werden innerhalb von Minuten ausverkauft und wann der Nachschub kommt, ist ungewiss. Angebot und Nachfrage bestimmen jedoch den Preis.
Die Herstellungs- und Transportkosten werden selbstverständlich noch aufgeschlagen, dann müssen die Rückläufer berücksichtigt werden. Nur dann würde Valve auch unter dem Strich die angeblich angepeilte 'schwarze Null' sehen. Ansonsten würde man ja die Verkäufe subventionieren, genau das will man ja nicht machen.
Aber dass die schwarze Null tatsächlich auch angepeilt ist, würde ich mal nicht vor Beweis des Gegenteils für bare Münze nehmen.
Alles unter 1000 € würde mich schwer wundern.
Ich bin mir auch sehr sicher das es ziemlich teuer wird und somit dann wirklich nur eine sehr kleine Nischen Gruppe ansprechen wird. Meine voraussage ist um die 1200€.
Am Ende kann man dann wieder danke Ki sagen die so viel gutes für uns tut (soll bis 2030 sogar so viel sauberes Wasser verbrauchen wie über 1 Milliarden Menschen, ist das nicht schön wenn so viele arme Menschen sich für ein paar Reiche opfern und dies noch von den armen Menschen gefeiert wird).
In anbetracht des letzten Preisanstiegs fürs Steamdeck halte ich die 700$ für die Steam Machine auch für absolutes Wunschdenken. Klar, mit dieser Preisregion könnte ich auch absolut leben, aber träumt weiter. Gehe hier von nem ähnlichen Betrag wie @ElPsy aus
Die steam machine ist in der Lage Spiele die auf dem steamdeck laufen besser darzustellen. Leistungshungriegere Spiele werden auch laufen, halt mittels upscaler ect angepasst. Sollte eine steam machine um die 1000 Euro kosten gäbe es keinen Grund das zu tun. Jede Konsole (PS5/Xbox) liefert bessere Leistung, da dafür optimiert. Und wenn es mir um die steam Bibliothek oder den gamepass geht, fahre ich technisch mit einem gaming PC oder Laptop in der Preiskategorie besser. Die Steam machine kann nur funktionieren wenn sie preislich interessant bleibt. Sonst wird das bei der gebotenen Hardware nichts.