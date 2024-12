Harada macht Fans wieder Hoffnung: Es gibt noch Spielraum für Tifa in Tekken 8

Der letzte Charakter des „Year 1 Pass“ und gleichzeitig der erste Gast-Charakter in Tekken 8 wird Clive Rosfield aus Final Fantasy XVI sein. Fans spekulierten vorab lange, es könnte sich um Tifa handeln. Entsprechend waren einige Fans nach der Ankündigung enttäuscht.

In einem neuen Interview mit IGN machte Katsuhiro Harada, der Produzent von Tekken 8, den Fans jetzt erneut Hoffnung. Er sprach über die Möglichkeit, nach Clive Rosfield aus Final Fantasy XVI einen weiteren Charakter aus dem Final-Fantasy-Universum in das Spiel zu integrieren.

Auf die Frage, ob man über andere Charaktere nachdenke, sagte Harada: „Es ist ja nicht so, dass wir auf einen Charakter aus Final Fantasy beschränkt sind. Es wäre vielleicht cool, wenn wir zwei hätten, wer weiß. Aber das ist nichts, worüber wir allein entscheiden können.“

Viele Fans hoffen jetzt weiter auf Tifa Lockhart aus Final Fantasy VII als DLC-Kämpferin. In der Vergangenheit hat Harada die Fan-Nachfrage nach Tifa bereits registriert und auch Yoshinori Kitase von Square Enix fühlte sich geehrt.

Das neueste Spiel der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Rebirth, erschien im Februar 2024 und ist derzeit für PlayStation 5 verfügbar, während eine PC-Version am 23. Januar 2025 erscheint. Tekken 8 ist für PCs, PS5 und Xbox Series erhältlich und der „Year 1 Pass“ wird gewiss nicht der letzte gewesen sein. Es gibt also noch allerhand Spielraum.

