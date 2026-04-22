Pikant: Ein neues Gerücht um einen Gast-Charakter in Street Fighter 6 macht die Runde

Seit einem guten Monat ist Alex als neuer Charakter in Street Fighter 6 spielbar und mit der Veröffentlichung von Ingrid im Frühjahr wird Capcom die aktuelle Season abschließen. Fans fiebern schon jetzt der nächsten Season entgegen – und freuen sich über ein aktuelles Gerücht dazu.

Nintendo Everything zitiert einen inzwischen gelöschten Reddit-Beitrag eines wohl renommierten Leakers, der auch schon zuvor mit Nachrichten zu Charakteren in Street Fighter 6 richtig lag. Der Beitrag soll alle vier kommenden Charaktere der nächsten Season verraten haben. Solltet ihr euch überraschen lassen wollen, lest also nicht weiter.

Die gemunkelten Charaktere sind demnach Vega, Haggar, Gouken und Tifa. Vor allem Tifa Lockhart sorgt natürlich für Aufsehen, nicht nur, weil es sich um ein spannendes Crossover handelt. Tifa war lange Zeit als Gast-Charakter für Tekken 8 im Gespräch und ein großer Fan-Wunsch, bevor Bandai Namco schließlich Clive aus Final Fantasy XVI vorstellte.

Ein „herber Schlag für die Tekken-Fans, die schon seit langem sehnsüchtig auf ihre Aufnahme gewartet haben“, resümiert dann auch The Gamer. Spannend: The-Gamer-Autor Joshua Robertson will den Gast-Auftritt von Tifa aus einer eigenen Quelle ebenfalls erfahren haben.

Nintendo Everyting verweist darauf, dass Fans in der Szene annehmen, dass Capcom mitunter „falsche Informationen als Ablenkung“ streut. Ihr solltet das Gerücht also mit Vorsicht betrachten, aber das solltet ihr ohnehin: schließlich ist nichts offiziell.

via Nintendo Everything, The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix