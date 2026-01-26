PlayStation 6 ausgebremst: Sony will den Lebenszyklus der PS5 strecken, glaubt ein Analyst

Die PlayStation 5 geht dieses Jahr bereits in ihr sechstes Marktjahr – und ist damit fast so lange erhältlich wie einst die PS4 vor dem Start ihres Nachfolgers. Entsprechend stellt sich die Frage: Wann kommt eigentlich die PlayStation 6? Geht es nach Analysten, könnte das noch deutlich dauern.
Starke Zahlen, kein Grund zur Eile
Laut David Gibson von MST Financial, der seine Einschätzungen über Sandstone Insights Japan teilte, läuft Sonys Geschäft aktuell sehr solide. Vor allem starke Verkäufe von First- und Third-Party-Spielen sorgen dafür, dass Sonys Game & Network Services weiterhin gut performt. Die Quartalszahlen dürften laut Gibson sogar über den Markterwartungen liegen.
Genau das habe Auswirkungen auf die Hardware-Strategie: „Sony geht davon aus, dass sich der Lebenszyklus der PS5 verlängern wird und die Veröffentlichung der PS6 sich wahrscheinlich länger verzögern wird als viele erwartet haben.“
Mit anderen Worten: Solange Software und Services gut laufen, sieht Sony offenbar wenig Anlass, schnell neue Hardware nachzuschieben. Im Gegenteil: man könnte die neue Hardware sogar hinausschieben.
Sony spricht nur sehr vorsichtig über die Zukunft
Offiziell hält sich Sony weiterhin bedeckt. Einen konkreten Zeitraum für die PS6 gibt es nicht. Allerdings fiel im Herbst 2025 ein interessantes Detail: Mark Cerny sprach im Rahmen eines Technikgesprächs mit AMD über neue Grafik- und Machine-Learning-Technologien aus dem gemeinsamen Project Amethyst.
Dabei ließ Cerny durchblicken, dass diese Technologien zwar noch früh seien, man sie aber „in einer zukünftigen Konsole in einigen Jahren“ einsetzen wolle – ein klarer, wenn auch sehr vorsichtiger Verweis auf die PS6. Nicht ganz außer Acht lassen darf man natürlich den weiterhin angespannten Markt für RAM und Speicher. Hier muss abgewartet werden, wie sich die Situation noch entwickelt. Genau das tut bestimmt auch Sony.
Alles deutet darauf hin, dass Sony den Lebenszyklus der PS5 bewusst streckt. Statt eines schnellen Nachfolgers stehen Optimierung, Software und neue Technologien im Fokus. Warum die PlayStation 6 und Sony nichts das Gleiche machen können wie vorher und ob Cloud-Gaming eine größere Rolle spielen könnte, erfahrt ihr in diesen beiden Artikeln.
Was ist eure persönliche Einschätzung: Wann wird die PS6 tatsächlich auf den Markt kommen?
Finde ich zu einem gut und zu einem Schade. Schade finde ich es da sich dann doch eine Pro gelohnt hätte wenn sie jetzt so lange bis zu nächsten Generation warten (vielleicht nehme ich sie noch mit wenn ich mal ein gutes Angebot sehe). gut finde ich es da Sony an sich keine andere Wahl hat das die ganze KI Situation, die uns ja so viele Vorteile bringen soll, die Preise mittlerweile so hochtreibt das wenn man nicht abwartet die Ps6 sogar in den 4 Stelligen Preis Bereich fallen könnte. Bleibt also abwarten und hoffen das der ganze KI Markt den Bach runtergeht.
Ich find's gut. Wüsste nicht, wie man grafisch noch eins draufsetzen könnte, bei den aktuell schon sehr realistisch aussehenden Spielen und explodierenden Produktionskosten samt unmenschlicher Crunch-Zeiten bei so manchem Entwickler. Ein Red Dead Redemption 2 hat für mich z. B. Gesichtsanimationen, die sich mit aktuellen Produktionen immer noch sehr gut messen können. Und das war bereits ein PS4-/Xbox One-Spiel. Die einzige Verbesserung durch PS6 und Xbox Next könnte ich mir beim stärkeren Einsatz von Ray-Tracing, plus höhere Framerates, vorstellen. Ist zumindest meine persönliche Ansicht. Ich bin mit der technischen Leistung von PS5 (sogar der Standard) und Series X mehr als ausreichend bedient. Und das dürfte sich in den nächsten fünf Jahren nicht ändern. Vorausgesetzt, man bringt Spiele für die kommende Gen nicht absichtlich schlechter auf alter Hardware raus, um Kunden zur Next PlaySi und Xbox zu locken. Nee; ich bleib da mal gutgläubig...
Na, als PC-Spieler kann ich sagen: Da geht gerade auf Hardwareseite noch einiges, besonders mit dem vermeintlichen Sony-Fokus auf Raytracing. Da die neue Generation auch GenAI und Raytracing in Hardware mitbringt, könnte das auch zur Aufwands- und Kostenreduktion in der Spieleentwicklung genutzt werden. Microsoft und Nvidia werben recht offen damit, dass ihre neuesten Tools genau darauf abzielen.
Ich bin da zwiegespalten. Einserseits pfeift die PS5 langsam aus dem letzten Loch und kommt den 1080p-Output mit schlechter Skalierung immer näher, andererseits ist noch Luft für Optimierung, insbesondere mit der Unreal Engine 5. Wenn man dann bedenkt, dass eine neue Konsole wegen der wiederholten Preiserhöhungen durch Zölle und Hardwareknappheit wahrscheinlich um die 800€ kosten würde, macht das schon Sinn, den Konsolenzyklus um ein weiteres Jahr auf 2027/2028 zu strecken.
Allen voran, um deinen Backlog abzubauen. Bin da aber auch nicht viel besser dran.
Ist mir nur recht, wenn die PS6 erst 2027 oder 2028 kommt. Dann kann ich bis dahin vielleicht die nötigen Euronen zusammensparen, um mir das Ding 2030 gebraucht zu holen. Aber mal im Ernst: Das Ding wird mit Sicherheit im vierstellen Bereich landen. Wenn eine PS5 Pro schon einen derartigen Aufpreis zur Basiskonsole abgerufen hat und das vorrangig für eine verbesserte Grafikeinheit (die CPU hat sich ja meines Wissens nicht verändert), wird ein komplett neues System deutlich teurer werden.
Dann kommen noch die absurden RAM-Preise dazu, die sich innerhalb von wenigen Monaten teilweise vervierfacht(!) haben und auf absehbare Zeit auch mindestens so teuer bleiben, wenn nicht gar noch viel weiter steigen. Da kostet beim PC-Bau ein RAM-Kit mittlerweile so viel wie so mancher Einsteiger-PC. Völlig absurd und warum? Weil im KI-Segment einfach weitaus mehr Geld eingesetzt wird, als es ein Konsolenhersteller für dasselbe Produkt je könnte. Die Produktion hochfahren ist auch schwer möglich, da es weltweit nur eine handvoll Hersteller gibt und eine Fabrik für solche Hochtechnologien nicht mal eben in einem halben Jahr aus dem Boden gestampft werden kann.
Da sich die RAM-Krise auf absehbare Zeit nicht beruhigen wird, tun Sony & Co gut daran, die nächste Generation möglichst lange rauszuzögern. Eine überteuerte Konsole auf den Markt zu werfen hat sich schon beim Release der PS3 als Rohrkrepierer entpuppt. Ob ein oder zwei Jahre Verzögerung allerdings ausreichen, ist fraglich, denn eins steht fest: KI ist gekommen, um zu bleiben und wird nicht nur unser Hobby erheblich verteuern.
Geht mir genauso. @gettingbetter hat schon recht, dass Raytracing Spieler hübscher macht, aber ich finde den Hardware-Mehrwaufwand dafür deutlich zu hoch. Bin ehrlich gesagt froh, keinen zwingenden Bedarf nach den neuesten technologischen Errungenschaften zu verspüren. So kann ich auch weiterhin mit artistisch guten Spielen noch die größte Freude haben.
Das ist jetzt aber reichlich schöngerechnet. Die PS5 ist jetzt etwa 5 Jahre und 2 Monate auf dem Markt - die ersten beiden Jahre war sie überdies kaum verfügbar. Zwischen der PS4 und der PS5 lagen ziemlich genau sieben Jahre, zwischen PS3 und PS4 ebenfalls. Niemand muss demnach ernsthaft davon ausgehen, dass der aktuelle Zyklus kürzer ausfällt, zumal die PS5 Pro erst Ende 2024 erscheinen ist. Ich persönlich halte einen PS6-Release Ende 2027/Anfang 2028 auch für völlig ausreichend.