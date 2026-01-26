PlayStation 6 ausgebremst: Sony will den Lebenszyklus der PS5 strecken, glaubt ein Analyst

Die PlayStation 5 geht dieses Jahr bereits in ihr sechstes Marktjahr – und ist damit fast so lange erhältlich wie einst die PS4 vor dem Start ihres Nachfolgers. Entsprechend stellt sich die Frage: Wann kommt eigentlich die PlayStation 6? Geht es nach Analysten, könnte das noch deutlich dauern.

Starke Zahlen, kein Grund zur Eile

Laut David Gibson von MST Financial, der seine Einschätzungen über Sandstone Insights Japan teilte, läuft Sonys Geschäft aktuell sehr solide. Vor allem starke Verkäufe von First- und Third-Party-Spielen sorgen dafür, dass Sonys Game & Network Services weiterhin gut performt. Die Quartalszahlen dürften laut Gibson sogar über den Markterwartungen liegen.

Genau das habe Auswirkungen auf die Hardware-Strategie: „Sony geht davon aus, dass sich der Lebenszyklus der PS5 verlängern wird und die Veröffentlichung der PS6 sich wahrscheinlich länger verzögern wird als viele erwartet haben.“

Mit anderen Worten: Solange Software und Services gut laufen, sieht Sony offenbar wenig Anlass, schnell neue Hardware nachzuschieben. Im Gegenteil: man könnte die neue Hardware sogar hinausschieben.

Sony spricht nur sehr vorsichtig über die Zukunft

Offiziell hält sich Sony weiterhin bedeckt. Einen konkreten Zeitraum für die PS6 gibt es nicht. Allerdings fiel im Herbst 2025 ein interessantes Detail: Mark Cerny sprach im Rahmen eines Technikgesprächs mit AMD über neue Grafik- und Machine-Learning-Technologien aus dem gemeinsamen Project Amethyst.

Dabei ließ Cerny durchblicken, dass diese Technologien zwar noch früh seien, man sie aber „in einer zukünftigen Konsole in einigen Jahren“ einsetzen wolle – ein klarer, wenn auch sehr vorsichtiger Verweis auf die PS6. Nicht ganz außer Acht lassen darf man natürlich den weiterhin angespannten Markt für RAM und Speicher. Hier muss abgewartet werden, wie sich die Situation noch entwickelt. Genau das tut bestimmt auch Sony.

Alles deutet darauf hin, dass Sony den Lebenszyklus der PS5 bewusst streckt. Statt eines schnellen Nachfolgers stehen Optimierung, Software und neue Technologien im Fokus. Warum die PlayStation 6 und Sony nichts das Gleiche machen können wie vorher und ob Cloud-Gaming eine größere Rolle spielen könnte, erfahrt ihr in diesen beiden Artikeln.

Was ist eure persönliche Einschätzung: Wann wird die PS6 tatsächlich auf den Markt kommen?

via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment