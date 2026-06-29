Ein gefeierter 2D-Action-Plattformer und weitere Spiele sind jetzt mit Switch 2 kompatibel

Nintendo arbeitet weiter an der Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2 und hat eine neue Runde an Verbesserungen für ältere Switch-Spiele veröffentlicht. Zwar fällt das Juni-Update diesmal etwas kleiner aus und bringt keine ganz großen Blockbuster mit, dennoch profitieren erneut mehrere Titel von Fehlerbehebungen.

Der bekannteste Name der aktuellen Liste ist Shovel Knight: Treasure Trove. Bei dem beliebten Indie-Hit konnten zuvor in einigen Bereichen Audioprobleme auftreten, die Nintendo nun behoben hat.

Darüber hinaus wurden Verbesserungen für Artifact Seekers, Landing Hero Haneda×787, Raiden IV x Mikado Remix, Rico, Skateboard Drifting with Maxwell Cat: The Game Simulator sowie Strania: The Stella Machina EX veröffentlicht.

Einige Probleme bleiben bestehen

Neben den behobenen Fehlern hat Nintendo auch den Status weiterer Spiele aktualisiert. So weist Bar Stella Abyss (nur in Japan erhältlich) weiterhin Audioprobleme auf. Bei Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook kann es nach wie vor zu fehlerhafter Soundausgabe und asynchronen Sprachausgaben kommen.

Zwei Titel werden außerdem weiterhin überhaupt nicht unterstützt: Drakkar Crew und Kiyo: Bunny Tyranny.

Kompatibilitätsliste wird regelmäßig aktualisiert

Wer sich fragt, ob die eigene Spielesammlung problemlos auf der Nintendo Switch 2 läuft, kann einen Blick auf die offizielle Kompatibilitäts-Webseite von Nintendo werfen. Dort lässt sich für nahezu jedes Switch-Spiel prüfen, ob es vollständig unterstützt wird, bekannte Einschränkungen besitzt oder aktuell noch Probleme auftreten.

Da Nintendo diese Datenbank regelmäßig aktualisiert und seit dem Start der Switch 2 kontinuierlich weitere Fehler behebt, dürften in den kommenden Monaten noch weitere Spiele von Verbesserungen profitieren. Habt ihr bei euren Switch-Spielen auf der Switch 2 zuletzt noch Probleme festgestellt?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Shovel Knight: Treasure Trove, Yacht Club Games