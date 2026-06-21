Persona-Director erklärt, warum seine Spiele wie „Gift“ wirken sollen

Für Persona-Fans läuft es derzeit ziemlich rund. Persona 4 Revival hat inzwischen ein Veröffentlichungsdatum, Persona 6 wurde endlich offiziell angekündigt und nun gibt es auch noch einen interessanten Einblick in die Denkweise hinter der Reihe.
Persona-Team-Produzent und -Director Kazuhisa Wada sprach im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums von Famitsu über seine kreative Philosophie – und verwendete dabei eine ziemlich ungewöhnliche Formulierung. Wie The Gamer die Aussagen übersetzt, möchte Wada seinen Spielen „so etwas wie Gift“ mitgeben.
Spiele sollen Spuren hinterlassen
Auf die Frage, welchen Herausforderungen er sich künftig stellen wolle und welche Botschaft er anderen EntwicklerInnen mitgeben würde, antwortete Wada: „Grundsätzlich interessieren mich als Schöpfer Dinge, die weder gut noch schlecht sind, nicht sonderlich.“
Statt belangloser Unterhaltung gehe es ihm darum, Werke zu schaffen, die bei Menschen etwas auslösen. Deshalb habe man immer wieder versucht, etwas zu liefern, das „wie ein Gift“ sei und einen bleibenden Eindruck hinterlasse. Wörtlich: „Wir haben versucht, so etwas wie ein Gift zu schaffen, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.“
Wada betont dabei allerdings auch, dass es ihm nicht um bloße Provokation oder reine Extreme gehe. Vielmehr sollen die Spiele Werte hinterfragen, Denkprozesse anstoßen und emotional nachhallen.
Eine passende Philosophie für Persona
Ganz überraschend kommt diese Haltung nicht. Die Persona-Reihe ist seit jeher dafür bekannt, Themen wie gesellschaftlichen Druck, Trauma, Identität oder Tod aufzugreifen und mit übernatürlichen Elementen zu verbinden.
Wadas Beschreibung passt also ziemlich gut zu dem, was Persona seit Jahren ausmacht: Spiele, die nicht nur unterhalten, sondern im besten Fall auch noch etwas im Kopf hinterlassen. Aber wie deutet ihr seine Aussagen und findet ihr sie passend?
Und vielleicht müssen wir gar nicht mehr allzu lange warten, um zu sehen, wie sich diese Philosophie im nächsten Hauptteil niederschlägt. Denn rund um Persona 6 gibt es bereits einen ersten interessanten Hinweis auf den möglichen Veröffentlichungszeitraum.
via The Gamer, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus
3 Kommentare
Ich finde die erste Aussage deutlich repräsentativer für SMT-Spiele (damit auch Persona) als die zweite.
Das merkt man den Spielen - im Guten wie im Schlechten - stark an. In SMT sind die moralischen Entscheidungen oft zwischen Extremen, wobei die neutrale Route nicht selten als ein negativer Ausgang geframed wird. In Persona 5 merkt man dieses Denken in Extremen daran, dass die Antagonisten urböse, unmenschliche Monströsitäten sind, die wie Cartoon Villains auftreten.
Tatsächlich finde ich die Aussage mit dem "Gift" trifft viel mehr auf die SMT-Hauptreihe als auf Persona zu. Persona 5 ist so wenig subtil, das ist kein Gift, das ist ein Vorschlaghammer direkt gegen den Schädel. Metaphor ist auch absolut in your face mit seinen Themen. Vielleicht bin das nur ich, aber wenn mir ein Spiel bereits eine nahezu abgeschlossene Deutung von sich selber liefert, dann gibt es da wenig, worüber ich lange grübeln möchte und ich würde es nicht wie ein Gift ansehen, was langsam wirkt und dann irgendwann reinhaut.
Bei SMT ist das anders. Die Spiele sind deutlich stärker auf Ambivalenz, auf eine abstrakte und unwirkliche Atmosphäre angelegt und weniger klar. Da würde ich dem mit dem "Gifts, das langsam wirkt und erst nach und nach einsickert" deutlich mehr zustimmen.
Es ist löblich, mit den eigenen Spielen einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu wollen - ob hierbei allerdings "Gift" die Metapher der Wahl sein sollte, möchte ich doch stark anzweifeln.
Deswegen wird Persona 6 auch "giftgrün" 😅