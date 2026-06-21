Persona-Director erklärt, warum seine Spiele wie „Gift“ wirken sollen

Für Persona-Fans läuft es derzeit ziemlich rund. Persona 4 Revival hat inzwischen ein Veröffentlichungsdatum, Persona 6 wurde endlich offiziell angekündigt und nun gibt es auch noch einen interessanten Einblick in die Denkweise hinter der Reihe.

Persona-Team-Produzent und -Director Kazuhisa Wada sprach im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums von Famitsu über seine kreative Philosophie – und verwendete dabei eine ziemlich ungewöhnliche Formulierung. Wie The Gamer die Aussagen übersetzt, möchte Wada seinen Spielen „so etwas wie Gift“ mitgeben.

Spiele sollen Spuren hinterlassen

Auf die Frage, welchen Herausforderungen er sich künftig stellen wolle und welche Botschaft er anderen EntwicklerInnen mitgeben würde, antwortete Wada: „Grundsätzlich interessieren mich als Schöpfer Dinge, die weder gut noch schlecht sind, nicht sonderlich.“

Statt belangloser Unterhaltung gehe es ihm darum, Werke zu schaffen, die bei Menschen etwas auslösen. Deshalb habe man immer wieder versucht, etwas zu liefern, das „wie ein Gift“ sei und einen bleibenden Eindruck hinterlasse. Wörtlich: „Wir haben versucht, so etwas wie ein Gift zu schaffen, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.“

Wada betont dabei allerdings auch, dass es ihm nicht um bloße Provokation oder reine Extreme gehe. Vielmehr sollen die Spiele Werte hinterfragen, Denkprozesse anstoßen und emotional nachhallen.

Eine passende Philosophie für Persona

Ganz überraschend kommt diese Haltung nicht. Die Persona-Reihe ist seit jeher dafür bekannt, Themen wie gesellschaftlichen Druck, Trauma, Identität oder Tod aufzugreifen und mit übernatürlichen Elementen zu verbinden.

Wadas Beschreibung passt also ziemlich gut zu dem, was Persona seit Jahren ausmacht: Spiele, die nicht nur unterhalten, sondern im besten Fall auch noch etwas im Kopf hinterlassen. Aber wie deutet ihr seine Aussagen und findet ihr sie passend?

Und vielleicht müssen wir gar nicht mehr allzu lange warten, um zu sehen, wie sich diese Philosophie im nächsten Hauptteil niederschlägt. Denn rund um Persona 6 gibt es bereits einen ersten interessanten Hinweis auf den möglichen Veröffentlichungszeitraum.

via The Gamer, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus