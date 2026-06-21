Sein „Lebenswerk“ – Tetsuya Nomura verspricht „etwas Neues“ für Kingdom Hearts 4

„Kingdom Hearts“-Fans werden sich gerade noch von dem süßen Schock erholen, den die jüngste Ausgabe von Nintendo Direct für sie bereithielt. Eine Collection, die die bisherigen Spiele für Switch 2 nativ verfügbar macht, war abzusehen.
Dass Square Enix aber auch einen neuen Trailer zum heiß erwarteten vierten Hauptspiel in die Nintendo-Präsentation integrieren würde, haben wohl die wenigsten kommen sehen.
Jetzt wo Kingdom Hearts wieder für Schlagzeilen sorgt, sprach Serienschöpfer Tetsuya Nomura mit der Famitsu über die Bedeutung, die die „Final Fantasy trifft Disney“-Marke für ihn hat. Er sehe in ihr nichts Geringeres als sein großes Lebenswerk.
„Kingdom Hearts ist zu meinem Lebenswerk geworden, daher darf ich es nicht unerwähnt lassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass daraus eine so lange Reise werden würde“, so der Branchenveteran. „Zu Beginn des Projekts reiste ich für Besprechungen unzählige Male in die Disney-Zentrale, und viele der Dinge, die wir damals besprachen, sind im Laufe der Zeit Wirklichkeit geworden. Es hat sich tatsächlich in ein Land der Träume und der Magie verwandelt.“
Und dann lässt er beinharte Fans nochmal hellhörig werden: „Es gibt noch Ziele, die ich erreichen möchte, und mit dem vierten Teil wagen wir uns an etwas Neues – freuen Sie sich also darauf.“ Das klingt spannend.
Vielleicht spielt Nomura auf das „Quadratum“-Konzept an: Vom realen Tokio inspiriert und in der Welt von Kingdom Hearts eine Art fiktives Jenseits, hält Quadratum offensichtlich als Kern-Schauplatz für Kingdom Hearts IV her. Vielleicht dürfen wir uns aber auch auf Überraschungen freuen, die bis dato noch unter Verschluss sind. Wir werden sehen.
Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix
4 Kommentare
So wie die Reise zu guten Verkaufszahlen, wenn man alle 10-15 Jahre nur n AAA Game raus bringt :D.
Wow... Gleich erster Post ein negativer Beitrag, ist ja rekord verdächtigt.
Ich bin zwar noch nicht gehypt, doch bin gespannt, in welcher Richtung Teil 4 gehen wird. Ich lass mich einfach überraschen.
Das ist schon mal eine positive Nachricht. Kingdom hearts war oft "anders", oder "neu". Ich mochte Kingdom Hearts 358/2 Days auf dem NDS, wo man es in der Collection leider komplett entsaftet hat. Dann fand ich die Kreativität bei Chains of Memories auch hervorragend. Die Idee mit den Kartensystem war cool. Encoded hatte auch paar coole Ideen, aber das war nicht fokussiert und mehr eine Ansammlung von nett gemeinten Ideen als ein Design-Statement. Kurioserweise waren das zwei Titel (358 Days und Chains of Memories), wo ich den größten Spaß hatte. Insofern fände ich es toll, wenn es ein neues "out of the box" Kingdom Hearts geben würde. Ich bin sowieso überrascht, dass es kein Kingdom hearts Rogue Like gab. Bei all den Material, da gibt es mehr Möglichkeiten als Dämonen in Shin Megami Tensei. Unabhängig was es ist, ich mag es, wenn die Reihe versucht kreativ zu sein. Das war für mich immer das Highlight - auch wenn es nicht immer funkte, wie bei Coded, oder bei Dream Drop Distance.
Wobei auch das nicht ohne ist. In verbuggten System reinzuspringen und auf High Score Jagt zu gehen, hat da wirklich spaß gemacht weil man ordentlich belohnt wurde. Da kam es dann auch ganz gut, dass das Gameplay diesmal ordentlich war verglichen zu BbS und 3D, wo man wegen den ewig langen Erholungszeiten mit den Commands nicht mal rumspielen konnte. Das hat eine Weile gedauert, weil es im HD Bündel nicht zu spielen war, aber mittlerweile ist es auch im Leumund angekommen, wie flüssig sich das Gameplay dort anfühlt.
Ich bin auch gespannt darauf, was nun aus KH4 wird. Generell bin ich auch ein großer Fan von, wie Square mit Gameplaysystem herumspielt und einzigartige Systeme gestaltet. Die waren leider lange nicht mehr wieder so kreativ wie in Racing Lagoon oder KH Chain of Memories, aber man kann sich bei denen darauf verlassen, dass man zumindest systematisch kein Einheitsbrei serviert bekommt. Von daher kann die Umstrukturierung nicht früher enden.