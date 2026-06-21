Sein „Lebenswerk“ – Tetsuya Nomura verspricht „etwas Neues“ für Kingdom Hearts 4

„Kingdom Hearts“-Fans werden sich gerade noch von dem süßen Schock erholen, den die jüngste Ausgabe von Nintendo Direct für sie bereithielt. Eine Collection, die die bisherigen Spiele für Switch 2 nativ verfügbar macht, war abzusehen.

Dass Square Enix aber auch einen neuen Trailer zum heiß erwarteten vierten Hauptspiel in die Nintendo-Präsentation integrieren würde, haben wohl die wenigsten kommen sehen.

Jetzt wo Kingdom Hearts wieder für Schlagzeilen sorgt, sprach Serienschöpfer Tetsuya Nomura mit der Famitsu über die Bedeutung, die die „Final Fantasy trifft Disney“-Marke für ihn hat. Er sehe in ihr nichts Geringeres als sein großes Lebenswerk.

„Kingdom Hearts ist zu meinem Lebenswerk geworden, daher darf ich es nicht unerwähnt lassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass daraus eine so lange Reise werden würde“, so der Branchenveteran. „Zu Beginn des Projekts reiste ich für Besprechungen unzählige Male in die Disney-Zentrale, und viele der Dinge, die wir damals besprachen, sind im Laufe der Zeit Wirklichkeit geworden. Es hat sich tatsächlich in ein Land der Träume und der Magie verwandelt.“

Und dann lässt er beinharte Fans nochmal hellhörig werden: „Es gibt noch Ziele, die ich erreichen möchte, und mit dem vierten Teil wagen wir uns an etwas Neues – freuen Sie sich also darauf.“ Das klingt spannend.

Vielleicht spielt Nomura auf das „Quadratum“-Konzept an: Vom realen Tokio inspiriert und in der Welt von Kingdom Hearts eine Art fiktives Jenseits, hält Quadratum offensichtlich als Kern-Schauplatz für Kingdom Hearts IV her. Vielleicht dürfen wir uns aber auch auf Überraschungen freuen, die bis dato noch unter Verschluss sind. Wir werden sehen.

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix