Persona 4: Revival stellt uns Inaba und seine Bewohner vor – weitere Details sollen folgen

Persona 4 Revival erhielt beim diesjährigen Xbox Games Showcase endlich einen neuen Trailer samt Veröffentlichungsdatum. Am 18. Februar 2027 geht es für SpielerInnen auf PlayStation 5, Xbox Series und PC zurück in die ländliche Kleinstadt Inaba.

Dass die Neuauflage erneut bei einem Microsoft-Event zu sehen war, überrascht dabei kaum. Schließlich arbeiten Atlus und Microsoft bereits seit einigen Jahren eng zusammen. Im Rahmen dieses Events wurde außerdem endlich ein erster, lang ersehnter Blick auf Persona 6 gewährt.

Bis zum nächsten größeren Livestream am 18. Juni, bei dem Atlus neue Informationen präsentieren möchte, gibt es nun zumindest einen ausführlicheren Blick auf die Welt von Persona 4 Revival, das ihr bei Amazon in einer Standard Edition* und der Collector’s Edition* vorbestellen könnt.

Willkommen zurück in Inaba

Auf Xbox Wire haben Atlus und Microsoft eine neue Artikelreihe gestartet, die die Schauplätze und Figuren des Spiels vorstellt. Wirklich neue Details liefert die Vorstellung zwar nicht, dafür erhalten insbesondere Neulinge einen guten Überblick über die Welt des Rollenspiels.

Im Mittelpunkt steht erneut die beschauliche Stadt Inaba, eine ländliche Region mit Feldern, Flüssen und einer eng verbundenen Gemeinschaft. Zu den bekanntesten Orten gehören das Einkaufsviertel der Stadt, das Kaufhaus Junes, die Samegawa-Auen, der Strand von Shichiri sowie das traditionsreiche Amagi-Gasthaus.

Auch einige zentrale Figuren wurden erneut vorgestellt. Neben dem namenlosen Protagonisten, wobei er eigentlich Yu heißt sind natürlich Yosuke Hanamura, Chie Satonaka, Yukiko Amagi und die geheimnisvolle Marie mit dabei. Letztere bestätigt erneut, dass Persona 4 Revival auf der erweiterten Persona 4 Golden-Version basiert.

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 18. Februar 2027 bleibt zwar noch etwas Zeit, doch Atlus verspricht bereits jetzt zahlreiche weitere Enthüllungen in den kommenden Monaten. Es gibt auch schon Details zu den Vorbestellungen und den verschiedenen Versionen des Spiels. Freut ihr euch schon auf den Titel?

via Xbox, Bilmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio