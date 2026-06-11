Nach positiver Bilanz: Asha Sharma stellt 100-Tage-Plan für Xbox-Neustart vor

Seit Asha Sharma den CEO-Posten bei Xbox bekleidet, weht zweifelsohne ein anderer Wind. In den letzten hundert Tagen hat sich viel getan – erst kürzlich zog die junge Chefin eine positive Bilanz.

Jetzt soll es genauso positiv weitergehen. Gemeinsam mit Matt Booty, Executive Vice President und Chief Content Officer von Xbox, teilte Sharma kürzlich ein Memo mit der gesamten Xbox-Belegschaft.

Darin erörtert sie die ersten 100 Tage des Unternehmens unter neuer Führung, die Herausforderungen für das Xbox-Geschäft sowie die Pläne für die nächsten 100 Tage, die einen „Neustart hin zu einer stärkeren Xbox“ in Aussicht stellen. Das gesamte Schreiben könnt ihr hier nachlesen.

Das Memo zeichnet ein düsteres Bild: Trotz Investitionen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar in den vergangenen fünf Jahren (ohne Activision Blizzard King) sind die Kerneinnahmen des Geschäftsbereichs zurückgegangen. Es wird erwartet, dass das Geschäftsjahr am 30. Juni mit einer Marge von rund drei Prozent abschließt – ein Umstand, der auf die Notwendigkeit umfassender Umstrukturierungen hindeutet.

In diesem Kontext berichtet zudem Jason Schreier von Bloomberg – unter Berufung auf mit der Unternehmensstrategie vertraute Kreise –, dass Xbox kurz nach Ende des Geschäftsjahres „umfangreiche“ Stellenstreichungen sowie deutliche Kürzungen im Marketing und in anderen Geschäftsbereichen plane.

via Gematsu, Bildmaterial: Xbox