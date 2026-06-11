Kingdom Hearts Collection: Fans machen Einsatz generativer KI aus und sind verärgert

Das unerwartete Comeback von Kingdom Hearts IV im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct sorgte für mächtig Schnappatmung und viel Freude unter Fans. Nun trübt ein begründeter Verdacht allerdings die Begeisterung, nach dem die angekündigte Switch-2-Collection ein KI-generiertes oder zumindest KI-bearbeitetes Artwork nutze.

Fans nahmen eine großformatige Illustration direkt aus der offiziellen Asset-Bibliothek von Square Enix genau unter die Lupe genommen. Und bemerkten schnell allerhand Unstimmigkeiten.

Donalds Hände haben etwa unterschiedliche Anzahlen an Fingern; Details verschwimmen in KI-typischer Form; Proportionen wirken inkonsistent, Linien wacklig. Kurz: Allerhand Dinge, die man von einer beliebten Serie unter der Leitung eines akribischen – und künstlerisch bekanntlich begabten – Schöpfers nicht erwartet.

Bluesky-User Kahene glaubt nun herausgefunden zu haben, was es mit dem verdächtigen Artwork auf sich hat. Und die Erklärung ist plausibel und zumindest im Ansatz versöhnlich. Demnach dürfte hier tatsächlich generative KI zum Einsatz gekommen sein, allerdings nicht bei der Kreation des eigentlichen Artworks.

Vielmehr sei KI genutzt worden, um Motive des ursprünglichen Kunstwerks für die amerikanische Verpackung der Collection neu anzuordnen. Ein Vergleich der beiden Cover (US und Japan) scheint die Theorie zu bestätigen. Die deutsche Version setzt übrigens auf die (offenbar) unbearbeiteten Originalartworks. Bei Amazon* findet ihr die Boxarts.

„Letztlich scheint die Schuld also bei der US-Niederlassung von Square Enix zu liegen“, so Kahenes Fazit. „In der Annahme, das japanische Cover-Artwork würde das westliche Publikum nicht ‚ansprechen‘, entschied man sich, es mithilfe von KI zu bearbeiten, anstatt ein neues in Auftrag zu geben oder einfach … die japanische Version beizubehalten.“

via GamesRadar, Bildmaterial: Kingdom Hearts Collection [I-III], Square Enix