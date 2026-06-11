Kingdom Hearts Collection: Fans machen Einsatz generativer KI aus und sind verärgert

Das unerwartete Comeback von Kingdom Hearts IV im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct sorgte für mächtig Schnappatmung und viel Freude unter Fans. Nun trübt ein begründeter Verdacht allerdings die Begeisterung, nach dem die angekündigte Switch-2-Collection ein KI-generiertes oder zumindest KI-bearbeitetes Artwork nutze.
Fans nahmen eine großformatige Illustration direkt aus der offiziellen Asset-Bibliothek von Square Enix genau unter die Lupe genommen. Und bemerkten schnell allerhand Unstimmigkeiten.
Donalds Hände haben etwa unterschiedliche Anzahlen an Fingern; Details verschwimmen in KI-typischer Form; Proportionen wirken inkonsistent, Linien wacklig. Kurz: Allerhand Dinge, die man von einer beliebten Serie unter der Leitung eines akribischen – und künstlerisch bekanntlich begabten – Schöpfers nicht erwartet.
Bluesky-User Kahene glaubt nun herausgefunden zu haben, was es mit dem verdächtigen Artwork auf sich hat. Und die Erklärung ist plausibel und zumindest im Ansatz versöhnlich. Demnach dürfte hier tatsächlich generative KI zum Einsatz gekommen sein, allerdings nicht bei der Kreation des eigentlichen Artworks.
Vielmehr sei KI genutzt worden, um Motive des ursprünglichen Kunstwerks für die amerikanische Verpackung der Collection neu anzuordnen. Ein Vergleich der beiden Cover (US und Japan) scheint die Theorie zu bestätigen. Die deutsche Version setzt übrigens auf die (offenbar) unbearbeiteten Originalartworks. Bei Amazon* findet ihr die Boxarts.
„Letztlich scheint die Schuld also bei der US-Niederlassung von Square Enix zu liegen“, so Kahenes Fazit. „In der Annahme, das japanische Cover-Artwork würde das westliche Publikum nicht ‚ansprechen‘, entschied man sich, es mithilfe von KI zu bearbeiten, anstatt ein neues in Auftrag zu geben oder einfach … die japanische Version beizubehalten.“
via GamesRadar, Bildmaterial: Kingdom Hearts Collection [I-III], Square Enix
2 Kommentare
"Versöhnlich" aber nur laut Bluesky-User Kahene.
Dessen Logik scheint zu sein: Ist doch nicht mal AI generated, sondern nur AI enhanced.
Die US-Niederlassung hat die Teile der Figuren, die auf dem Original-Artwork von der zentralen Figur verdeckt waren, von der KI fertigzeichnen lassen. Eine Kleinigkeit und genau das von der Industrie angestrebte Einsatzgebiet. Trotzdem versagt die Maschine auf ganzer Linie. Die Fehler sind den menschlichen Mitarbeitern auch nicht aufgefallen bzw. waren ihnen komplett egal.
Vergleiche hierzu das Nintendo-Debakel, wo sie richtige, echte und sicher auch teure Aufnahmen mit Fotomodellen gemacht haben und am Ende auch "nur" das Compositing KI-unterstützt war.
Irgendwie beruhigt mich das alles überhaupt nicht, im Gegenteil.
Not gonna Lie: Der KH4 Trailer war meiner Meinung nach echt nicht gut da es weder die Ästhetik noch die Magie der Vorgänger gut einfängt, aber hey solange die Disney Welten Unique aussehen, kann ich mit Leben.
Womit ich aber nicht mitleben kann ist die Einsatz Generativer AI und da gibt es nichts aber auch rein gar nichts Schönzureden. Kingdom Hearts ist Franchise was insbesondere von der Kunst und seinem Charme Lebt und bei einem Franchise was eh schon Relativ Stiefmütterlich Behandelt wird, ist dass schon nicht mehr ein Schlag, sondern eine Osmanische Schelle ins Gesicht.
Dass hat ehrlicherweise meine (Ohnehin schon Geringe) Vorfreude auf Teil 4 nur noch Weiter Geschmälert, aber immerhin ist es gut das Gen AI weiterhin so Hart Gebasht wird.