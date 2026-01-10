KI-Vorwurf im Rahmen der „My Mario“-Produkte: Nintendo dementiert auf der Stelle

Kein Tag ohne KI-Aufreger. Jetzt im Fokus: Nintendo. In dieser Woche hatte Nintendo angekündigt, dass die „My Mario“-Produktreihe auch im Westen erscheinen würde. In Amerika wurde die Ankündigung von einigen putzigen Familienfotos begleitet, die Nintendo unter anderem bei Facebook veröffentlichte.

Sie gerieten in den Fokus der KI-Jäger. Der Beitrag zeigt ein Foto von einer jungen Frau, die auf ihrem Schoß ein Baby hat, das sich offensichtlich sehr über das „My Mario“-Plüsch von Super Mario freut. Das Problem ist der linke Daumen der Frau, der etwas unnatürlich verkrümmt aussieht.

Dass generative KI vor allem mit Fingern Probleme hat, ist kein Geheimnis. Unter dem Beitrag erheben Fans unzählige KI-Vorwürfe, und auch Medien sprangen schnell bei. „Entweder ist ihr Daumen gebrochen und sie lächelt trotz der Schmerzen, oder das Bild wurde mit generativer KI erstellt. Ich tippe auf Letzteres“, schreibt zum Beispiel The Gamer.

Schnell meldete sich bei Instagram eines der Models aus dem Shooting (Brittoni O’myah Sinclair) und versicherte, „das ist keine KI, Leute“. Der Beitrag bei Facebook ist nach wie vor einsehbar und bleibt es aller Voraussicht nach auch. Denn es hat nicht lange gedauert, bis Nintendo dementierte.

In Statements gegenüber Nintendo Life (dort hat man die Fotos mit unterschiedlichen Ergebnissen auch durch die KI-Erkennung gejagt) und Go Nintendo, habe Nintendo verlautet, „dass KI in keinem der Werbebilder von My Mario verwendet wurde.“ Die Websites haben das Originalstatement nicht veröffentlicht.

Bildmaterial: Nintendo