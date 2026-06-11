Final Fantasy VII Revelation bietet mehr Freiheit – und das haben wir Streamern zu verdanken

In Zeiten von teuren Spielen und kostenlosen Livestreams findet sich, was sich finden musste. Fans von Videospielen geben sich damit zufrieden, teure Spiele im Livestream ihrer Lieblings-Creator anzusehen. Das bringt logischerweise keine Kohle in die Kassen der Entwickler.

Das – wenn auch nicht nur das – ist laut Naoki Hamaguchi der Grund, dass Spiele heutzutage Spielenden mehr Einfluss geben müssen und personalisierte Spielverläufe erlauben sollten. Deshalb hat sich der Director der Remake-Trilogie entschieden, dass aufbauend auf Final Fantasy VII Rebirth der neue Teil einen stärkeren und bewusst gesetzten Fokus auf Entscheidungen der SpielerInnen legt.

So sollen sowohl die Reihenfolge des Spielfortschritts als auch das narrative Erlebnis selbst individueller werden – inklusive verzweigter Geschichte, die aber ein gemeinsames Ende hat. So soll es nicht möglich sein, in nur einem Spieldurchgang alles zu erleben.

Im Interview mit 4Gamer (übersetzt von Automaton Media) sagt Hamaguchi, dass er mehr Freiheit und Raum für individuelle Spieldurchläufe als Eigenschaften betrachtet, die Spiele im heutigen Markt bieten müssten. „Eine Sache, auf die RPGs wie Final Fantasy heute achten müssen, ist die Möglichkeit, dass die Leute sich einfach einen Stream ansehen und damit zufrieden sind, ohne das Spiel jemals selbst zu spielen“, so Hamaguchi.

Unterhaltung muss sich anpassen

Das sei eine „kleine Krise für das Werk selbst“ und zumindest nichts, worüber sich Entwickler freuen könnten – aus nachvollziehbaren, eingangs erwähnten Gründen. Hamaguchi stellt klar, dass er Streaming nicht ablehne. Doch für manch einen sei es eben interessanter, einen kommentierten Stream des Lieblings-Creators zu sehen, was letztlich die Reichweite einschränkt.

„Wenn Leute einen Stream sehen und sich fragen: ‚Was würde ich in dieser Situation tun?‘ oder ‚Wie würde ich damit experimentieren?‘, dann hoffen wir, dass sie dadurch motiviert werden, es selbst auszuprobieren“, so Hamaguchi weiter. Unterhaltung müsse sich weiterentwickeln und anpassen, diese Herausforderung habe Hamaguchi während der Entwicklung der gesamten Trilogie verfolgt.

Wir werden in den nächsten Monaten sicherlich mehr über Final Fantasy VII Revelation erfahren. Am Wochenende haben wir bereits ausführlich ausgewertet, wie das neue Job-System funktioniert und was uns in der Open-World erwartet. Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix