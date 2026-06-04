FromSoftware verrät endlich den Termin der „Switch 2“-Version von Elden Ring

Publisher Bandai Namco und Entwickler FromSoftware haben den offiziellen Veröffentlichungstermin von Elden Ring für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Die technisch ambitionierte Umsetzung wird demnach am 28. August 2026 unter dem Namen Elden Ring: Tarnished Edition erscheinen.

Die „Tarnished Edition“ fungiert als All-in-One-Paket, das neben dem Hauptspiel auch die umfangreiche Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ enthält. Die neue Fassung beinhaltet darüber hinaus zwei neue Startklassen, frische Rüstungen, zusätzliche Waffen sowie ein neues Feature zur optischen Anpassung des Spektralross Sturmwind.

Wer das Open-World-Epos bereits auf anderen Plattformen besitzt, muss nicht in die Röhre schauen: Die zusätzlichen Inhalte, die im Spiel enthalten sind, sollen laut Bandai Namco zu einem späteren Zeitpunkt auch für die bereits erhältlichen Versionen nachgeliefert werden.

Während das gefeierte Action-RPG auf PlayStation, Xbox und PC schon länger spielbar ist, dürfen sich nun also auch Nintendo-Fans auf die Reise durch das Zwischenland freuen, die sie mit dem Spiel antreten können. Gewartet haben Nintendo-Fans darauf eine Weile: Ursprünglich sollte die Tarnished Edition schon 2025 erscheinen.

Im Oktober letzten Jahres wurde die „Switch 2“-Version aber überraschend verschoben. Der Grund: massive technische Probleme bei der Portierung auf die neue Nintendo-Konsole. Besonders eine Demo auf der Gamescom sorgte damals für Kritik, da die Performance laut Berichten teilweise auf etwa 15 FPS einbrach. Bei späteren Messen gab es Berichte über deutliche Verbesserungen.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware