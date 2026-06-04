Kuriose Forza-Sales, dramatischer „Switch 2“-Einbruch und solider Yoshi – Zahlen aus Japan

Die Tage verfliegen und so sind wir schon wieder ein bisschen „hinten dran“, was die japanischen Verkaufscharts angeht. Da heute schon die aktuellen Zahlen durch die Famitsu veröffentlicht wurden, präsentieren wir euch nachfolgend mal wieder zwei Wochen im Zeitraffer.

Zunächst ein Blick auf die Woche vom 18. Mai bis zum 24. Mai 2026. Hier präsentiert sich Yoshi and the Mysterious Book für Switch 2 erwartungsgemäß als bester Neueinsteiger. Yoshi kann Tomodachi Life allerdings nicht vom Thron stoßen, und knapp war’s auch nicht. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden verkaufte sich weitere 64.899 Mal im japanischen Handel.

Ein Blick auf die Yoshi-Zahlen: Nicht super stark, aber auch nicht schlecht. Yoshi’s Crafted World ging zum Launch 50.007 Mal raus. Yoshi’s Woolly World für Wii U exakt 33.821 Mal. Wie alle Nintendo-Spiele verkaufen sich auch Yoshi-Spiele lange Zeit gut.

Forza startet … erstaunlich

In den Top 30 gab es darüber hinaus zwei weitere Neueinsteiger. Die neue „Switch 2“-Version von Tales of Arise landet mit 11.603 Einheiten auf Rang 5. Forza Horizon 6 steigt mit 1.401 Einheiten auf Rang 26 ein. Das ist erstaunlich.

Warum das erstaunlich sein soll? Es ist das erste Xbox-Spiel seit drei Jahren, das es überhaupt in die Top 30 schafft. Das letzte physische Xbox-Spiel, das in die Charts einzog, war Forza Horizon 5 im Jahr 2023. Davor war noch länger Sendepause für Xbox: Final Fantasy XV gelang das Kunststück zuletzt 2016. Beeindruckend, auf gewisse Weise.

Apropos erstaunlich und beeindruckend: Die Switch 2 verkaufte sich in der letzten Woche vor der Preiserhöhung in Japan 247.880 Mal. In der Vorwoche waren es auch schon über 217.000 Einheiten. Und das trotz einiger Restriktionen im Handel. Und da sind wir auch schon bei der Woche vom 24. Mai bis zum 31. Mai 2026. Denn da war die Preiserhöhung der Switch 2 in Japan schon durchgesetzt.

Dramatischer Einbruch

Die Folge ist ein dramatischer Einbruch der „Switch 2“-Verkaufszahlen auf 31.751 Einheiten. Dramatisch ist aber wirklich nur der Einbruch. Es reicht immer noch zur meistverkauften Konsole der Woche und mit Splatoon Raiders steht der nächste Japan-Hit schon in den Startlöchern.

Was die Software-Zahlen angeht, so erzielte 007 First Light in Japan überraschend gute Ergebnisse. 20.690 Einheiten für PS5 bedeuten den zweiten Platz in der aktuellen Auswertung. Unten seht ihr die aktuelle Top 10 der letzten Woche sowie die aktuellen Hardware-Charts. Bei Gematsu findet ihr die Zahlen der Vorwoche.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 52.483 (1.259.031)

[PS5] 007 First Light (IO Interactive, 05/27/26) – 20,690 (New)

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 14.122 (1.038.407)

[SW2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo, 05/21/26) – 12.701 (52.362)

[PS5] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (05/28/26) – 6.225 (New)

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 5.865 (2.958.073)

[NSW] Demon Kill Demon: Yomi 1984 (Experience, 05/28/26) – 3.719 (New)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.480 (4.214.562)

[SW2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (05/28/26) – 2.863 (New)

[SW2] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 07/24/25) – 2.858 (202,741)

Die Hardware-Zahlen:

Switch 2 – 31.751 (5.865.213)

PS5 Digital – 6.527 (1.302.820)

Switch OLED – 4.162 (9.585.830)

Switch Lite – 1.810 (6.972.953)

PS5 Pro – 1.479 (360.308)

Xbox X Digital – 408 (31.544)

PlayStation 5 – 367 (5.919.834)

Xbox Series X – 304 (327.214)

Switch – 229 (20.300.305)

Xbox Series S – 123 (342.219)

via Gematsu (2), Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive