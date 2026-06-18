Pokémon Pokopia-Fans glauben, einen versteckten Hinweis zum DLC gefunden zu haben

Gerüchte über größere Erweiterungen oder sogar mehrere DLC-Pakete für Pokémon Pokopia gab es bereits lange vor der Veröffentlichung des Spiels. Im Rahmen der Nintendo Direct im Juni wurde dann endlich der Erweiterungspass offiziell vorgestellt und Nintendo gewährte erste Einblicke in die kommenden Inhalte. Nun sorgen neue Grafiken zum DLC erneut für Spekulationen innerhalb der Community.

Neue Pokémon und erste Hinweise

Bereits bekannt ist, dass der erste Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspasses im August erscheinen wird und die Region „Blubbmeeria“ einführt. Dort erhält Ditto die Fähigkeit „Tauchen“, wodurch SpielerInnen erstmals auch unter Wasser bauen und ihre Umgebung gestalten können.

Auf neuen Werbegrafiken zum Erweiterungspass sind zudem Manaphy und Robball zu sehen, die bereits offiziell als kommende Bewohner bestätigt wurden. Interessanter sind für viele Fans jedoch zwei andere Pokémon: Schlappchu und Snubbull.

Während Snubbull bislang noch nicht offiziell für Pokémon Pokopia angekündigt wurde, fallen vor allem die Accessoires der beiden Pokémon auf. Snubbull trägt eine gelbe Fliege, während Schlappchu mit kleinen Flügeln und einer Kopfbedeckung zu sehen ist.

Kommt eine Kleidungsfunktion für Pokémon?

Genau diese Details sorgen aktuell für Spekulationen. Viele Fans vermuten, dass Nintendo und The Pokémon Company mit den kommenden DLCs eine Funktion einführen könnten, mit der sich die Bewohner individuell einkleiden lassen.

Ganz abwegig wäre das nicht. Kostümierte Pokémon gehören seit Jahren zu Pokémon GO und auch andere Ableger der Reihe haben bereits mit verschiedenen Outfits experimentiert. Eine solche Funktion würde zudem gut zum entspannten Aufbau- und Sammelcharakter von Pokémon Pokopia passen.

Bislang handelt es sich allerdings lediglich um Spekulationen. Nintendo hat entsprechende Features noch nicht offiziell angekündigt. Weitere Informationen dürften in den kommenden Monaten folgen. Fest steht bereits, dass der Erweiterungspass bis ins Jahr 2027 hinein neue Inhalte liefern wird.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo