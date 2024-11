Square Enix übergibt Betrieb von Prequel zu Octopath Traveler zu NetEase nach China

Square Enix hat angekündigt, dass der Betrieb der westlichen Version von Octopath Traveler: Champions of the Continent ab dem 16. Januar 2025 an den chinesischen Großpublisher NetEase Games übergeben wird. NetEase verantwortet bereits den Betrieb des Spiels in China und Südostasien.

Das Free-to-Play-RPG erschien erstmals im Oktober 2020 in Japan und wurde im Juli 2022 in Nordamerika und Europa veröffentlicht. Die Versionen für China und Südostasien folgten erst 2022 bzw. 2023.

In einer offiziellen Mitteilung erklärten die Produzenten Hirohito Suzuki und Takahiro Inoue, dass die Übergabe eine strategische Entscheidung sei, um auch nach dem 2,5-jährigen Jubiläum im Januar 2025 hochwertige Inhalte liefern zu können.

Fans sollen ihre Spielstände übertragen und ihr Abenteuer nahtlos fortsetzen können. „Was zusätzliche Hauptstory-Inhalte und dergleichen betrifft, für die wir viele Anfragen erhalten haben, ist alles für die Veröffentlichung geplant, nachdem die Operationen an NetEase übertragen wurden“, so das Versprechen.

Ein Prequel für Mobilgeräte

In „Champions of the Continent“ können SpielerInnen aus drei Geschichten wählen. Diese behandeln den Widerstand gegen jene, die sich mit „Reichtum“, „Macht“ und „Ruhm“ brüsten. Octopath Traveler: Champions of the Continent basiert auf dem Free-to-play-Konzept und spielt einige Jahre vor den Ereignissen von Octopath Traveler. Ein waschechtes Prequel also.

Das Spiel setzt auf die HD2D-Optik. Die Kämpfe finden in einem kommando- und rundenbasierten System statt, im Unterschied zum Original sind dabei aber acht Charaktere im Einsatz. Das Team kann man aus über 64 Charakteren zusammenstellen.

via Gematsu, Bildmaterial: Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix