Vor fast 20 Jahren angekündigt: Layton-Macher gibt Update zum Horror-RPG Ushiro

Erinnert ihr euch an Ushiro? Wer will es euch verübeln, falls nicht. 2008 kündigte Level-5 das Projekt für PlayStation Portable an – 20 Jahre später fehlt von dem vermeintlichen Horror-RPG immer noch jede Spur.
Die meisten Fans der „Layton“-Schmiede dürften die Hoffnung auf eine Veröffentlichung bereits lange aufgegeben haben. Nun äußerte sich Level-5-CEO Akihiro Hino allerdings überraschend nochmal zum Thema.
Als Hino kürzlich die Famitsu zum Gespräch traf, erkundigte man sich nach dem Status des Projekts. Hino nutzte die Gelegenheit vor allem für Scherze auf eigener Kappe, und bat etwa um ein großes Feature, sobald man das Spiel ankündige. Sein Update: „Wenn wir es tatsächlich machen, dann vielleicht für die Nintendo Switch 2 … nennen wir es ein Open-World-Horror-Abenteuer im großen Stil (lacht).“
Als Bestätigung darüber, dass das Projekt nach wie vor existiert, kann diese Aussage kaum gewertet werden. Zumindest scheint es aber eine grobe Vorstellung darüber zu geben, wie man Ushiro umsetzen würde. Wenn es denn umgesetzt würde.
Sein letztes Update erhielt Ushiro 2018 ebenfalls in der Famitsu durch Akihiro Hino. Damals erklärte Hino, es sei in Ordnung, wenn Ushiro weiterhin in der „Releaseliste“ des Magazins geführt werde und man wolle die Entwicklung für Switch (1) umsetzen, diese habe aber noch nicht begonnen. Es sei ein „Ghost Project“ – offensichtlich ist es das bis heute.
Womit ihr eher rechnen dürft, ist ein neues Abenteuer von Professor Layton. Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes soll – wenn alles gut geht – zum Ende des Jahres erscheinen. Alles Wissenswerte lest ihr hier.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Ushiro, Level-5
1 Kommentar
Man hat sich mit diesen vielen angekündigten Projekten, die mittlerweile alle eingestampft sein dürfen, damals komplett lächerlich gemacht. Dass man heute drüber lachen kann, liegt daran, dass man sich einmal mehr mal wieder gefangen hat und man bei Level-5 wieder mehr Spiele veröffentlicht, als man ankündigt und die auch noch gut ankommen. Soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass man weiterhin noch einige Projekte hat, die schon vor langer Zeit angekündigt wurden und schon wieder mehrmals verschoben wurden. Aber man weiß mittlerweile, diese Projekte werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch erscheinen.
Ich denke, Ushiro ist seit der Ankündigung auf PSP schon erledigt. Dass man das Spiel wirklich nochmal wieder mit der Switch in Verbindung gebracht hat, waren größtenteils Fehlinformationen. Die Situation mit der Famitsu wurde hier angesprochen in der News. Ausländische Medien haben das dann für sich genutzt und aus der ganzen Geschichte wurde mehr gemacht, als es letztendlich war. Das Spiel ist nie in die aktive Entwicklung gegangen und wird es wahrscheinlich auch nie. Vielleicht haben ein paar Ideen ihren Weg in Decapolice gefunden.