Vor fast 20 Jahren angekündigt: Layton-Macher gibt Update zum Horror-RPG Ushiro

Erinnert ihr euch an Ushiro? Wer will es euch verübeln, falls nicht. 2008 kündigte Level-5 das Projekt für PlayStation Portable an – 20 Jahre später fehlt von dem vermeintlichen Horror-RPG immer noch jede Spur.

Die meisten Fans der „Layton“-Schmiede dürften die Hoffnung auf eine Veröffentlichung bereits lange aufgegeben haben. Nun äußerte sich Level-5-CEO Akihiro Hino allerdings überraschend nochmal zum Thema.

Als Hino kürzlich die Famitsu zum Gespräch traf, erkundigte man sich nach dem Status des Projekts. Hino nutzte die Gelegenheit vor allem für Scherze auf eigener Kappe, und bat etwa um ein großes Feature, sobald man das Spiel ankündige. Sein Update: „Wenn wir es tatsächlich machen, dann vielleicht für die Nintendo Switch 2 … nennen wir es ein Open-World-Horror-Abenteuer im großen Stil (lacht).“

Als Bestätigung darüber, dass das Projekt nach wie vor existiert, kann diese Aussage kaum gewertet werden. Zumindest scheint es aber eine grobe Vorstellung darüber zu geben, wie man Ushiro umsetzen würde. Wenn es denn umgesetzt würde.

Sein letztes Update erhielt Ushiro 2018 ebenfalls in der Famitsu durch Akihiro Hino. Damals erklärte Hino, es sei in Ordnung, wenn Ushiro weiterhin in der „Releaseliste“ des Magazins geführt werde und man wolle die Entwicklung für Switch (1) umsetzen, diese habe aber noch nicht begonnen. Es sei ein „Ghost Project“ – offensichtlich ist es das bis heute.

Womit ihr eher rechnen dürft, ist ein neues Abenteuer von Professor Layton. Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes soll – wenn alles gut geht – zum Ende des Jahres erscheinen. Alles Wissenswerte lest ihr hier.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Ushiro, Level-5