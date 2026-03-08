Wieso Fans einen bestimmten Wunsch zu Pomfifi aus Pokémon Wind und Welle haben

Mit der Enthüllung von Pokémon Wind und Welle bekamen Fans nicht nur einen ersten Blick auf die neue Region, sondern auch auf die drei Starter-Pokémon der kommenden Generation. Besonders eines davon scheint die Community sofort erobert zu haben: Pomfifi.

Laut einer Statistik und vielen Fanreaktionen gilt Pomfifi schon jetzt als klarer Favorit unter den drei Startern. Gleichzeitig rätseln Fans bereits darüber, welche Typenkombination seine finale Entwicklung erhalten könnte.

Hoffnung auf eine neue Typ-Kombination

Viele SpielerInnen hoffen, dass Pomfifi nicht wieder in eine bekannte Richtung entwickelt wird. Gerade Feuer-Starter erhielten in der Vergangenheit häufig den Zweittyp Kampf, was vielen Fans inzwischen sauer aufstößt.

Stattdessen wünschen sich viele eine völlig neue Kombination – besonders häufig wird Feuer/Fee genannt. Diese Kombination existiert bisher noch nicht in der Pokémon-Reihe und könnte daher ein spannendes Novum darstellen.

Eine besonders starke Typ-Kombination

Auch spielerisch hätte Feuer/Fee großes Potenzial. Die Kombination wäre offensiv sehr vielseitig und könnte unter anderem Kampf-, Käfer-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Unlicht-Pokémon effektiv treffen. Gleichzeitig würde sie mehrere nützliche Resistenzen bieten, etwa gegen Kampf-, Feuer-, Pflanzen-, Eis-, Unlicht-, Fee- und Käfer-Attacken.

Besonders interessant wäre auch die Immunität gegen Drachen-Attacken, während nur wenige Schwächen – etwa gegen Gift-, Boden-, Gesteins- oder Wasser-Angriffe – bestehen würden. Eine vierfache Schwäche gäbe es bei dieser Kombination sogar gar nicht.

Ein weiterer Wunsch vieler Fans betrifft das Design der Entwicklung. Einige hoffen, dass Pomfifis finale Form vierbeinig bleibt, statt wie viele andere Starter später auf zwei Beinen zu stehen. Inspiration könnte dabei sogar aus der Mythologie Südostasiens stammen – etwa vom legendären Barong, einer spirituellen Gestalt, die für das Gute steht.

Bis zur Veröffentlichung von Pokémon Wind und Welle im Jahr 2027 bleibt allerdings noch genug Zeit für Spekulationen. Welche Kombinationen vermutet ihr bei Pomfifi und den anderen Startern?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak