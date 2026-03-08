Wieso Fans einen bestimmten Wunsch zu Pomfifi aus Pokémon Wind und Welle haben

Mit der Enthüllung von Pokémon Wind und Welle bekamen Fans nicht nur einen ersten Blick auf die neue Region, sondern auch auf die drei Starter-Pokémon der kommenden Generation. Besonders eines davon scheint die Community sofort erobert zu haben: Pomfifi.
Laut einer Statistik und vielen Fanreaktionen gilt Pomfifi schon jetzt als klarer Favorit unter den drei Startern. Gleichzeitig rätseln Fans bereits darüber, welche Typenkombination seine finale Entwicklung erhalten könnte.
Hoffnung auf eine neue Typ-Kombination
Viele SpielerInnen hoffen, dass Pomfifi nicht wieder in eine bekannte Richtung entwickelt wird. Gerade Feuer-Starter erhielten in der Vergangenheit häufig den Zweittyp Kampf, was vielen Fans inzwischen sauer aufstößt.
Stattdessen wünschen sich viele eine völlig neue Kombination – besonders häufig wird Feuer/Fee genannt. Diese Kombination existiert bisher noch nicht in der Pokémon-Reihe und könnte daher ein spannendes Novum darstellen.
Eine besonders starke Typ-Kombination
Auch spielerisch hätte Feuer/Fee großes Potenzial. Die Kombination wäre offensiv sehr vielseitig und könnte unter anderem Kampf-, Käfer-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Unlicht-Pokémon effektiv treffen. Gleichzeitig würde sie mehrere nützliche Resistenzen bieten, etwa gegen Kampf-, Feuer-, Pflanzen-, Eis-, Unlicht-, Fee- und Käfer-Attacken.
Besonders interessant wäre auch die Immunität gegen Drachen-Attacken, während nur wenige Schwächen – etwa gegen Gift-, Boden-, Gesteins- oder Wasser-Angriffe – bestehen würden. Eine vierfache Schwäche gäbe es bei dieser Kombination sogar gar nicht.
Ein weiterer Wunsch vieler Fans betrifft das Design der Entwicklung. Einige hoffen, dass Pomfifis finale Form vierbeinig bleibt, statt wie viele andere Starter später auf zwei Beinen zu stehen. Inspiration könnte dabei sogar aus der Mythologie Südostasiens stammen – etwa vom legendären Barong, einer spirituellen Gestalt, die für das Gute steht.
Bis zur Veröffentlichung von Pokémon Wind und Welle im Jahr 2027 bleibt allerdings noch genug Zeit für Spekulationen. Welche Kombinationen vermutet ihr bei Pomfifi und den anderen Startern?
via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak
7 Kommentare
Auch ohne auf Furry zu stehen sind Flamiau und jetzt besonders Felori meine liebsten Pokemeon Evolutionsreihen. Die anderen Katzen Pokemon mag ich auch alle sehr, da ich Katzen liebe 😻
Ehrlich gesagt habe ich nie darüber nach gedacht ob und warum sie zwei oder vierbeinig unterwegs sind. Sie sind alle Top 😊 und jedes Pokemon wird jemanden haben der es so mag wie es ist.
Du bist mir zuvor gekommen. Das war auch mein erster Gedanke, als ich die ersten Zeilen lies.
Da gehe ich mit!
Mir egal, ob das der eigentliche Sinn einer "Evolution" ist, aber ich möchte gerne mal wieder einen Vierbeiner in dieser Richtung sehen/haben.
Sonne/Mond war bisher der einzige Pokémon-Teil, den ich durchgespielt habe und die größte Enttäuschung für mich als Katzenfreund war tatsächlich auch Flamiaus letzte Entwicklungsstufe. Ein harter "WTF"-Moment meiner, äh, Gaming-Karriere. Stufe 2 war wiederum toll.
Von den Startern her waren am meisten immer die Pflanzen eher Vierbeinig unterwegs mit Bisaflor, Meganie, Chelterrar.
Würde mir für Pomfifi am Ende was cooles und edles wünschen so wie Arkani.
Ich liebe Flamiau's letzte Entwicklung und will die gar nicht anders haben! : D Auch bei Fynx mag ich die sehr und finde, dass sie einen fantastischen Kontrast zu Vulnona darstellt.
Generell habe ich herzlichst wenig Probleme mit zweibeinigen Entwicklungen. Aber bei Pomfifi gehe ich da absolut mit. Hier würde ich auch am Liebsten sehen, dass es vierbeinig bleibt.
Die Idee, dass es von "Barong" inspiriert sein könnte, gefällt mir sogar ziemlich gut. Wäre durchaus auch möglich, dass man den Weg geht und dann könnte die Entwicklung schon ziemlich cool werden. Freue mich jedenfalls schon zu sehen, wie sich Pomfifi entwickeln wird. Besser als die Grundversion geht eh kaum. Pomfifi ist schon perfekt, wie es ist
Bei den Typen wäre eh generell immer wünschenswert, wenn man Kombis bringen würde, die es noch nicht gab oder wenigstens eher selten sind. Feuer/Fee klänge wirklich cool, aber irgendwie klingts auch, als obs etwas OP sein könnte, weshalb ich bezweifle, dass man das machen wird xD
Ich fände es ja auch mal super witzig, wenn jeder der Starter am Ende ein anderes Element wie Wasser, Pflanze und Feuer bekommen würde, was die Vorteile untereinander nochmal komplett durcheinanderwirbelt. Das wär schon spannend irgendwie^^