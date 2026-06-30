Bericht: Netflix arbeitet an einer Live-Action-Serie zu Persona

Nach mehreren Anime-Adaptionen könnte die Persona-Reihe schon bald auch als Live-Action-Serie umgesetzt werden. Laut einem Bericht von Variety befindet sich eine entsprechende Produktion derzeit bei Netflix in Entwicklung. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings noch nicht.

Dem Bericht zufolge soll Christopher Monfette als Autor, Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Produziert wird die Serie von 21 Laps sowie Story Kitchen, während Toru Nakahara von SEGA ebenfalls als Executive Producer beteiligt sein soll. Auf Nachfrage von Variety wollte Netflix die Berichte allerdings nicht kommentieren.

Auch wissen wir noch nicht, welcher Teil oder welche Teile für die Adaption genutzt werden könnten. Naheliegend wäre natürlich Persona 5, schließlich ist es der aktuellste und auch erfolgreichste Teil der Reihe. Hier müssen wir aber noch auf erste offizielle Informationen warten.

Erfahrene Produzenten hinter dem Projekt

Sollte das Projekt tatsächlich umgesetzt werden, stehen einige erfahrene Namen dahinter. 21 Laps war unter anderem für den Netflix-Erfolg Stranger Things verantwortlich und produzierte zuletzt auch Deadpool & Wolverine. Story Kitchen hat sich auf Videospiel-Adaptionen spezialisiert und arbeitet derzeit unter anderem an Live-Action-Umsetzungen von Tomb Raider und Life is Strange.

Die Persona-Reihe von P-Studio und Atlus umfasst inzwischen sechs Hauptteile sowie zahlreiche Spin-offs. Erst im Juni beim großen Xbox Games Showcase wurde Persona 6 offiziell vorgestellt, während Persona 4 Revival im Februar 2027 erscheinen soll.

Was ist eure Meinung dazu? Könnt ihr euch eine Live-Action-Umsetzung vorstellen oder sollte man es lieber lassen?

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus