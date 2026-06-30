Codename: „FUJI“ – Neue IP von Koei Tecmo wird von japanischer Regierung gefördert

Koei Tecmo arbeitet offenbar an einer komplett neuen Spielmarke. Das bislang unangekündigte Projekt trägt derzeit den Arbeitstitel „FUJI“ und wurde nicht etwa vom Publisher selbst enthüllt, sondern tauchte in einer offiziellen Liste des japanischen Wirtschaftsministeriums auf.

Das Projekt ist Teil der IP360-Initiative, einem Förderprogramm der japanischen Regierung, das seit März 2026 die Entwicklung neuer Marken aus den Bereichen Videospiele, Manga und Anime unterstützt. Neben Koei Tecmo erhalten auch Unternehmen wie Konami, Square Enix und Sega Fördermittel im Rahmen des Programms.

Original-IP mit Fokus auf Action und fernöstliche Ästhetik

Viel ist über FUJI bislang noch nicht bekannt. Laut der Beschreibung im Regierungsdokument handelt es sich um eine vollständig neue Marke, die auf Koei Tecmos Erfahrung mit „fernöstlicher Ästhetik und Actionspielen“ setzt. Diese Formulierung stammt aus einer Übersetzung von Automation Media.

Darüber hinaus heißt es, dass Koei Tecmo mit dem Projekt einen weltweiten Erfolg anstrebt und die neue Marke langfristig über das Spiel hinaus ausbauen möchte.

Welche Richtung FUJI letztlich einschlagen wird, bleibt allerdings offen. Die Stichworte „fernöstliche Ästhetik“ und „Action“ erinnern zwar an Reihen wie Dynasty Warriors, Wo Long: Fallen Dynasty oder Rise of the Ronin, doch da es sich ausdrücklich um eine neue Marke handelt, könnte Koei Tecmo diesmal auch völlig neue Wege gehen. Bis zu einer offiziellen Enthüllung dürften allerdings noch einige Fragen offen bleiben.

Was könntet ihr euch unter dem neuen Projekt vorstellen und welche Wünsche hättet ihr an eine neue Original-IP von Koei Tecmo?

via Automation Media, Bildmaterial: Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Koei Tecmo, Omega Force