Bekannter Insider hält weiter an „Switch 2“-Version von Clair Obscur: Expedition 33 fest

Viele hatten eigentlich damit gerechnet, dass Clair Obscur: Expedition 33 während der großen Nintendo Direct im Juni für die Nintendo Switch 2 angekündigt wird. Bekanntlich kam es anders. Stattdessen blieb das gefeierte Rollenspiel der Präsentation fern, was die Hoffnungen vieler Fans zunächst dämpfte.

Ganz vom Tisch scheint das Thema allerdings noch nicht zu sein. Zumindest dann nicht, wenn man einem der aktuell bekanntesten Nintendo-Leaker Glauben schenkt.

Bekannter Insider bleibt bei seiner Prognose

Nate the Hate, der in den vergangenen Monaten unter anderem mit Vorhersagen zum „Ocarina of Time“-Remake, einem neuen Star Fox sowie weiteren „Switch 2“-Ankündigungen richtig lag, bleibt bei seiner Einschätzung.

Nach der Nintendo Direct wurde er erneut auf eine mögliche „Switch 2“-Version von Clair Obscur: Expedition 33 angesprochen. Seine Antwort fiel kurz aus: „Es wird dieses Jahr für die Switch 2 erscheinen.“

Natürlich handelt es sich dabei weiterhin lediglich um ein Gerücht. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo, Publisher Kepler Interactive oder Entwickler Sandfall Interactive gibt es bislang nicht.

Die Chancen stehen nicht schlecht

Ganz aus der Luft gegriffen erscheint die Spekulation allerdings nicht. Bereits vor der Markteinführung der Switch 2 hatte Sandfall-CEO Guillaume Broche erklärt, dass eine Umsetzung grundsätzlich denkbar sei. Im September 2025 äußerte man sich nochmals zur Thematik.

Hinzu kommt, dass inzwischen zahlreiche technisch anspruchsvolle Spiele für Nintendos neue Konsole angekündigt wurden und teilweise auch schon erschienen sind. Mit Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth, Resident Evil Requiem oder Assassin’s Creed Shadows haben bereits mehrere Publisher gezeigt, dass die Hardware deutlich leistungsfähiger ist als ihr Vorgänger.

Dass Clair Obscur: Expedition 33 ebenfalls den Weg auf die Plattform finden könnte, erscheint daher durchaus plausibel.

via GamesRadar, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive