Bekannter Insider hält weiter an „Switch 2“-Version von Clair Obscur: Expedition 33 fest

Viele hatten eigentlich damit gerechnet, dass Clair Obscur: Expedition 33 während der großen Nintendo Direct im Juni für die Nintendo Switch 2 angekündigt wird. Bekanntlich kam es anders. Stattdessen blieb das gefeierte Rollenspiel der Präsentation fern, was die Hoffnungen vieler Fans zunächst dämpfte.
Ganz vom Tisch scheint das Thema allerdings noch nicht zu sein. Zumindest dann nicht, wenn man einem der aktuell bekanntesten Nintendo-Leaker Glauben schenkt.
Bekannter Insider bleibt bei seiner Prognose
Nate the Hate, der in den vergangenen Monaten unter anderem mit Vorhersagen zum „Ocarina of Time“-Remake, einem neuen Star Fox sowie weiteren „Switch 2“-Ankündigungen richtig lag, bleibt bei seiner Einschätzung.
Nach der Nintendo Direct wurde er erneut auf eine mögliche „Switch 2“-Version von Clair Obscur: Expedition 33 angesprochen. Seine Antwort fiel kurz aus: „Es wird dieses Jahr für die Switch 2 erscheinen.“
Natürlich handelt es sich dabei weiterhin lediglich um ein Gerücht. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo, Publisher Kepler Interactive oder Entwickler Sandfall Interactive gibt es bislang nicht.
Die Chancen stehen nicht schlecht
Ganz aus der Luft gegriffen erscheint die Spekulation allerdings nicht. Bereits vor der Markteinführung der Switch 2 hatte Sandfall-CEO Guillaume Broche erklärt, dass eine Umsetzung grundsätzlich denkbar sei. Im September 2025 äußerte man sich nochmals zur Thematik.
Hinzu kommt, dass inzwischen zahlreiche technisch anspruchsvolle Spiele für Nintendos neue Konsole angekündigt wurden und teilweise auch schon erschienen sind. Mit Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth, Resident Evil Requiem oder Assassin’s Creed Shadows haben bereits mehrere Publisher gezeigt, dass die Hardware deutlich leistungsfähiger ist als ihr Vorgänger.
Dass Clair Obscur: Expedition 33 ebenfalls den Weg auf die Plattform finden könnte, erscheint daher durchaus plausibel.
via GamesRadar, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive
1 Kommentar
Das Spiel ist für mich der letzte Grund, meine PS5 angestöpselt zu lassen und nicht Switch 2-only zu fahren (Persona 4 Revival und Persona 6 wird es früher oder später auch auf Switch 2 geben; mark my words!).
Auch, wenn ich die Lobeshymnen der Presse und YouTuber nicht ganz nachvollziehen kann, ist's immer noch ein schönes und emotional sehr mitreißendes Spiel. Der Performance-Modus auf der PS5 sieht zudem bereits jetzt sehr niedrig aufgelöst aus und um die krisseligen DLSS-Haare bräuchte man sich auch keine Sorgen zu machen, da sie ebenfalls schon pixelig genug aussehen.
Wahrscheinlich werden wir es wieder mit einem Series S-ähnlichen Port mit längeren Ladezeiten und mehr Slowdows zu tun haben. Ich bin gespannt, wie das die Kämpfe beeinflussen wird. Zumindest, wenn man perfekt parieren möchte, sollte sie Bildrate schon brav mitspielen!