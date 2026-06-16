Hype um die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII zeigt sich auch in aktuellen Zahlen auf Steam

Über die (nach wie vor nicht offiziellen) weltweiten Verkaufszahlen von Final Fantasy VII Rebirth wurde viel diskutiert in den letzten Jahren. In einem Geschäftsbericht erklärte Square Enix, die Zahlen von „Rebirth“ blieben hinter den Erwartungen zurück.

Was folgte, waren Portierungen für PC, Xbox und Nintendo Switch. Und spätestens mit der Ankündigung von Final Fantasy VII Revelation ist um die Trilogie und damit auch um die ersten beiden Spiele ein kleiner Hype ausgebrochen. Das zeigt sich nun auch in konkreten Zahlen.

Gerade erst konnten wir berichten, dass sich die „Switch 2“-Version von Rebirth in Japan besser verkauft hat als der Vorgänger – das kommt äußerst selten vor. Auch bei Steam schnellen die Spielerzahlen von Remake und Rebirth (im Twin-Pack bei Amazon* derzeit im Angebot) aktuell in die Höhe, zumindest vergleichsweise.

In den Tagen nach dem Summer Game Fest erreichte Final Fantasy VII Remake Intergrade bei Steam (via SteamDB) in der Spitze 10.082 SpielerInnen gleichzeitig. Klingt wenig, aber man bedenke: Dieser Wert veranschaulicht die Fans, die gleichzeitig spielen. Insgesamt sind es mehr.

Angebote sorgen für Zuwächse

Beachtlich ist dieser Wert vor allem, wenn man gedenkt, dass „Remake“ seinen Peak bei Steam mit nur wenig mehr gleichzeitigen SpielerInnen hatte. Und zwar 13.803 vor über vier Jahren. Das Interesse an Remake ist also nachweislich gewachsen, sicherlich auch dank des Steam-Sales: für 13,99 Euro ist das Spiel derzeit zu haben.

Auch Final Fantasy VII Rebirth ist für 19,99 Euro im Angebot und auch hier gibt es messbare Zuwächse. 6.826 gleichzeitige SpielerInnen wurden in den letzten Tagen in der Spitze erreicht. Das ist so etwa das Dreifache von dem, was „Rebirth“ in den Tagen vor dem Summer Game Fest erreicht hat.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix